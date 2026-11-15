Ancelotti pide renuncia de Carletto tras derrota ante Japón

Carlo Ancelotti cuestiona al presidente de la CBF Samir Xaud y al entrenador Tito tras la eliminación de Brasil en Mundiales. Análisis de la crisis.

El reconocido director técnico brasileño Carlo Ancelotti ha lanzado una crítica directa y contundente contra la estructura deportiva que dirige la Confederación Brasileña de Fútbol ( CBF). Este pronunciamiento público surge como consecuencia inmediata de la reciente derrota por 3-2 ante la selección de Japón en un encuentro amistoso disputado este sábado. La intensa presión mediática y el descontento generalizado han llevado al ex mentor de la canarinha a intervenir públicamente.

Ancelotti exige renuncia inmediata de Carletto

La declaración de Ancelotti es clara y no deja espacio para interpretaciones ambiguas sobre la situación actual del fútbol nacional. El legendario entrenador expresó en palabras textuales que la tolerancia del público y del entorno técnico ha llegado a su límite. Se refirió específicamente a Tito, el actual director técnico de la selección, indicando que no se le puede seguir soportando en el cargo después de las deficiencias mostradas.

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Aunque Ancelotti reconoce que nadie discute la vasta trayectoria de Tito como entrenador en clubes, señala que su desempeño en la selección nacional no ha demostrado el nivel necesario. La crítica se centra en la falta de resultados y la incapacidad para gestionar partidos de alta intensidad bajo la luz de los reflectores internacionales. Se le instó a devolver su puesto a los clubes, donde consolidó su reputación y éxitos profesionales anteriores.

Mensaje directo al presidente Samir Xaud

Paralelamente a las críticas hacia el cuerpo técnico, Ancelotti dirigió un mensaje explícito y severo hacia la máxima autoridad de la CBF, Samir Xaud. El reconocido futbolista y expresidente del club Corinthians utilizó un tono apremiante para exigir valentía y toma de decisiones drásticas. Advierte que no se puede correr el riesgo de desperdiciar otra vez la oportunidad de destacar en un Campeonato Mundial.

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Señala que Samir Xaud, siendo joven y brasileño, tiene la responsabilidad de demostrar que realmente busca el mejor destino para el fútbol de su país. La frase utilizada por Ancelotti refleja la frustración acumulada por años de resultados decepcionantes en instancias eliminatorias de torneos de envergadura mundial. La presión ejercida busca obligar al presidente de la federación a actuar antes de que la situación empeore.

Raphinha y la crisis de la directiva

El jugador Raphinha, quien también formó parte del equipo durante el enfrentamiento con Japón, ha coincidido con Ancelotti en su diagnóstico sobre los problemas internos. Aunque se ha abstenido de hacer declaraciones tan directas sobre la renuncia inmediata, ha cuestionado la capacidad de gestión del organismo rector. Su postura resalta la desconexión entre la estrategia deportiva y la realidad del rendimiento en la cancha.

La coincidencia en las críticas entre una figura de la talla de Ancelotti y un jugador activo del plantel actual eleva significativamente la alarma dentro de la CBF. Esto sugiere que el malestar no es aislado, sino que refleja un consenso amplio sobre la necesidad de cambios estructurales urgentes. La unidad en el reclamo fortalece la posición de quienes exigen una revisión completa del liderazgo técnico y administrativo.

Análisis técnico y el legado de Carletto

Carlo Ancelotti también dedicó parte de su intervención a analizar el rendimiento técnico del equipo durante el partido contra Japón. Reconoció que el equipo mostró un buen equilibrio al inicio, pero se vio superado rápidamente al recibir los dos primeros goles. Este incidente provocó que el ritmo de juego se detuviera y que el equipo se quedara paralizado ante la presión rival.

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El exdirector del Real Madrid, cuyo contrato venció el 26 de mayo del año pasado, recuerda que Brasil fue eliminada en octavos de final por Noruega con un marcador de 1-2 en el Mundial anterior. Desde entonces, la selección ha acumulado derrotas significativas contra Bolivia, Francia y Japón en múltiples ocasiones. Estas caídas reiteradas evidencian una crisis de identidad y eficacia que solo puede resolverse con cambios profundos y no con ajustes cosméticos menores.