Analistas desacreditan el Gobierno en términos de impacto de la inflación en el consumo cotidiano y la desaceleración inflacionaria

En los últimos años, el crecimiento de canales digitales como los de compra en línea y aplicaciones de entrega ha llevado a un crecimiento del comercio electrónico en los alimentos y artículos de limpieza. Para comprender cómo afecta la inflación al consumo cotidiano, el análisis adquiere relevancia. Algunos analistas sostienen que servicios y precios regulados siguen limitando la capacidad de compra de los hogares, mientras que el Gobierno atribuye parte de ese fenómeno al cambio de hábitos y al avance del e-commerce.

El Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno (CESOP) publicó sus datos sobre la evolución de precios en supermercados del AMBA. El relevamiento se hizo mediante el relevamiento automatizado de precios en las principales cadenas supermercadistas y precios promedio mensuales por producto.

La interpretación de los resultados debe hacerse con un análisis comparativo entre categorías y con un enfoque realista del consumo real de las familias. Los datos arrojaron una variación promedio apenas 0,46% en algunos productos frescos y de almacén, con subidas en filet de merluza y salmón rosado, pero movimientos mucho más acotados en pollo y cortes porcinos.

Por otro lado, la leche larga vida y los yogures bebibles registraron subidas en el caso del rubro de productos frescos. El informe marcó una variación promedio negativa de 4,26% en los productos de congelados, aunque con fuertes diferencias internas, destacando disminuciones en algunos productos frescos y subidas en otros. La variación promedio de precios en este rubro fue de 2,98%





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