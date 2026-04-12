Analía Franchín comparte un emotivo mensaje tras la muerte de su madre

La periodista Analía Franchín abre su corazón y expresa su dolor por la pérdida de su madre a través de un conmovedor mensaje en sus redes sociales, acompañado de fotografías que recuerdan momentos compartidos.

Analía Franchín enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre. En sus plataformas sociales, la comunicadora compartió un extenso y emotivo mensaje, abriendo su corazón y compartiendo el profundo dolor que siente ante esta pérdida irreparable. En su perfil de Instagram , la periodista acompañó sus palabras con una serie de fotografías que ilustran diversos momentos compartidos con su madre a lo largo de los años, creando un conmovedor álbum de recuerdos.

“Te amo mamita, encuentra la paz”, escribió, demostrando el inmenso amor y respeto que siente por su madre. Con un texto íntimo y sincero, Franchín no solo expresó la tristeza por la despedida, sino que también abordó el sufrimiento que marcó la vida de su madre y el proceso personal que atravesó para comprenderla y sanar la relación que las unía. \“Hoy te me has escurrido entre los dedos mamita. Lo venías diciendo, lo venía pensando. Pero aun así duele”, escribió al inicio del mensaje, reflejando la cruda realidad del impacto de la despedida. En contraste con el dolor, encontró consuelo al pensar en el final de su madre: “Siento en lo profundo la paz que sentiste al cerrar esos ojos azules. Esos ojos que ya no lloraban”. En su relato, hizo referencia al dolor que marcó la vida de su madre desde su infancia: “Esos ojos adormecidos por tanto dolor soportado desde que eras tan solo una niña rubísima a la que solo maltrataban”. A lo largo del mensaje, no evitó hablar de los altibajos en su relación: “Cuántas idas y venidas tuvimos a lo largo de la vida. Uf, Dios sabe cuánto hemos peleado”. Sin embargo, destacó la fuerza del amor que siempre prevaleció entre ellas: “Pero mi amor hacia vos siempre logró resolverlo todo”. En este sentido, valoró el aprendizaje que le dejaron los últimos años de vida de su madre: “Qué suerte que en estos últimos años pude comprender que hiciste lo que pudiste. Que a veces te dolía la vida”.\Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje llegó cuando recordó la despedida final: “Como te dije hoy cuando ya sabía que se aproximaban tus últimos latidos: ‘Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a hacer de todo, literalmente de todo’”. En este instante, evocó también recuerdos cotidianos que la marcaron profundamente: “Gracias por tus milanesas, tus trapos de piso (los mejores del mercado) y por la ropa que me cosiste”. Finalmente, el mensaje culminó con un conmovedor mensaje de perdón y amor incondicional: “Te perdono y perdóname por esas cosas que solo nosotras sabemos. Te amo mamita. Descansa. Encuentra la paz”. Este mensaje, lleno de amor y gratitud, es un testimonio del vínculo inquebrantable entre madre e hija, y un homenaje a la memoria de la madre de Analía Franchín





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