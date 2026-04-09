Análisis: ¿Puede sobrevivir el 'mileismo' sin Milei?

El desgaste del gobierno de Milei plantea la posibilidad de que sus ideas perduren, incluso si su liderazgo se debilita. Figuras como Melconian y Bullrich podrían capitalizar este vacío, pero la implementación de las ideas y la forma en que se llevan a cabo son clave.

Día 851: ¿Puede Milei perder pero que algunas de 'sus' ideas ganen? El desgaste del Gobierno abre una discusión incómoda: ideas que ganaron terreno, pero una implementación que empieza a mostrar límites. Allí, en ese vacío, figuras como Carlos Melconian y Patricia Bullrich aparecen como posibles intérpretes de un mismo rumbo, pero con otro estilo.

Según varias encuestas, Milei tiene menos imagen positiva que en septiembre del año pasado, cuando había perdido las elecciones legislativas bonaerenses contra el gobernador Axel Kicillof. El presidente logró instalar algunas ideas clave como la necesidad de promover la actividad económica, la necesidad de controlar las instituciones públicas para que no se vuelvan cajas de la política y muchas otras. Indudablemente el debate político se complejizó y de alguna manera se sinceró desde que Milei es presidente. Antes, hablar de un ajuste era mala palabra, la discusión sobre la escasez de los recursos frente a las diferentes necesidades sociales volvía a quien lo planteaba inmediatamente de derecha. El debate estaba sobreideologizado y alguien era conservador por plantear que las cuentas de un país debían estar ordenadas, que no se podía gastar más de lo que se recaudaba y que el recorte era una brutal quita de derechos. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Milei si logró instalar un conjunto de ideas que a todas luces son sensatas? Justamente lo insensato de su aplicación y lo antidemocrático de sus métodos. La discusión sobre si conviene más pagar un neumático argentino que uno importado de China para tener industria es válida. Hay muchos países que reconvirtieron sus industrias y se fueron a una economía basada en servicios y la exportación de los recursos naturales. Lo hicieron planificadamente, buscando consenso de empresarios que hace décadas invierten en el país. Esto no les gusta a los autoritarios. El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. La discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional es ultra válida, sin embargo, la forma en que Milei la llevó adelante con represión, causas armadas y ahora hay gendarmes procesados, miles de heridos y gracias a Dios no hubo aún un muerto en este país. El país se salvó gracias a la inestimable atención de los profesionales de la salud. Por otro lado, hay muchas de las ideas con las que no fue consecuente. No solo no combatió a la casta, sino que incorporó en su gobierno a acusados de causas escandalosas. En el tema económico, el tipo de cambio es manejado con una lógica electoral populista. Es decir, se mantiene un cambio atrasado para que la clase media pueda ir de viaje al exterior y para controlar artificialmente la inflación con el único objetivo de ganar elecciones. El resultado es una caída de la competitividad industrial y ni siquiera los números inflacionarios siguen el curso que Milei prometió. En ese sentido, si Milei logró que haya un importante sector de la sociedad que crea en sus ideas, pero pasa por una caída de popularidad que parece difícil que se revierta, surge una duda obvia. ¿Surgirá un candidato que pueda representar las ideas de Milei, pero que ofrezca una implementación más efectiva y menos polarizadora? La pregunta es crucial, pues el electorado que simpatiza con las ideas de Milei podría buscar una alternativa que las ejecute de manera diferente. En el contexto actual, figuras como Carlos Melconian y Patricia Bullrich, con sus distintos estilos, podrían capitalizar ese descontento con la gestión de Milei. Ambos, con una trayectoria más tradicional en la política, podrían atraer a un electorado cansado de los excesos y las formas del gobierno actual. La clave estará en cómo logren articular un discurso que abarque las ideas de Milei, pero que ofrezca una visión más pragmática y menos confrontativa. Los analistas políticos destacan la habilidad de algunos economistas para comunicarse eficazmente con el público. El manejo inteligente del discurso en televisión, el uso de las metáforas y el tono atrayente son habilidades que no todos los políticos poseen, pero que algunos economistas han logrado desarrollar con éxito. Carlos Melconian y Patricia Bullrich, con sus estilos distintos, representan a sectores distintos de la sociedad. Melconian tiene una impronta más componedora, de buscar acuerdos y consensos, mientras que Bullrich, con su pasado en la seguridad, tiene un discurso más firme y enfático. Es interesante notar que el peronismo tiene dificultades para articular medidas claras que tomaría si estuviera en el Gobierno. Por un lado, si plantearan que hay que emitir para aumentar las partidas de salud, educación y subsidios, y por otro lado, admitieran que hay que continuar de alguna manera con la austeridad, podrían defraudar a parte de su base electoral. Por eso, cuesta mucho que planteen qué medidas tomarían de llegar al poder y expliquen qué hay que hacer de ahora en más. Enrique Szewach y Rodolfo Santangelo sostienen que el programa económico de Milei necesita un relanzamiento urgente, porque la secuencia elegida por el Gobierno —avalada por el FMI— generó problemas que hoy traban la acumulación de reservas, la estabilidad monetaria y la recuperación. El primer gran error, según ellos, fue liberar antes de tiempo el acceso de las personas al dólar oficial (para atesoramiento y turismo), encareciendo la demanda de divisas cuando el Banco Central todavía estaba con pocas reservas. Eso implicó que los dólares del superávit comercial se usaran para financiar compras de individuos en lugar de fortalecer reservas. Explican que, con el fin del blend exportador, el BCRA podría haber acumulado divisas para pagar deuda y mejorar su balance. Pero la prioridad del Gobierno fue bajar la brecha cambiaria, sacrificando reservas





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