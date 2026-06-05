Análisis internacional critica el estilo confrontativo de Milei y su uso de redes sociales

Un medio prestigioso señala que el tono combativo de Javier Milei debilita su poder, aleja aliados y coincide con una caída en su aprobación. El reporte detalla su actividad en X, sus vínculos con Trump y las investigaciones por la criptomoneda Libra.

El estilo confrontativo del presidente Javier Milei ha sido señalado por medios internacionales como un factor que expone debilidades en el ejercicio del poder y aleja a aliados potenciales.

Según un análisis reciente, esta forma de gobernar, marcada por una intensa actividad en redes sociales y un tono combativo, ha generado un creciente cansancio entre los argentinos, pese a la desaceleración de la inflación. El índice de aprobación de Milei ha caído a su nivel más bajo desde su asunción, mientras su jefe de gabinete enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito.

El presidente, un soltero de 55 años, utiliza su cuenta en X, propiedad de Elon Musk, para publicar diariamente durante sus comidas y por la noche, mezclando críticas al socialismo, defensas de los mercados libres, anuncios de inversiones en minería y energía, y celebraciones por la caída de la inflación. Esta estrategia digital le permitió sortear los medios tradicionales en su ascenso y le valió la alianza con Donald Trump, quien decretó un rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina tras la inestabilidad generada por las elecciones de mitad de mandato.

En X, Milei tilda a legisladores de "degenerados fiscales" y ridiculiza a gobernadores en disputas por fondos federales. Sin embargo, su estilo también está bajo investigación: la fiscalía analiza su papel en la promoción de la criptomoneda Libra, cuyo colapso causó pérdidas millonarias a inversores. El gobierno defiende que el presidente se comporta con respeto en línea y ejerce su derecho como ciudadano, aunque su perfil identifica su condición de jefe de Estado. Críticos sostienen que esta distinción es insostenible.

Pese a la mejora económica subyacente, muchos argentinos aún luchan para llegar a fin de mes, y el tono confrontativo de Milei, sumado a escándalos como los casos Libra y Adorni, alimenta la percepción de un gobierno en tensión con instituciones y aliados





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