Análisis económico: exportaciones y su limitado impacto en la economía real

Un especialista en macroeconomía señala que los sectores que más divisas generan, como energía, minería y agro, emplean poca mano de obra y su dinamismo no se traslada al conjunto de la economía. Destaca la necesidad de mejorar el crédito y estimular el consumo para lograr una recuperación más amplia.

El especialista en macro economía y exfuncionario de Menem afirmó que entre los sectores que "emplean más capital y menos gente, están energía, minería y agro".

Aunque destacó el impacto positivo por el ingreso de divisas producidos por la energía, la minería y el agro, advirtió que la falta de estímulos y las dificultades del crédito mantienen deprimido el consumo y retrasan la recuperación de amplios sectores de la economía. Sabino Vaca Narvaja aseguró que Asia volvió a su rol histórico como el "epicentro de la economía mundial". Los sectores más dinámicos y exportadores tienen un limitado "derrame" sobre el conjunto de la economía.

"Cuando vos ves cuáles son los que emplean más capital y menos gente, al tope están energía, minería y agro", aseguró. En declaraciones radiales, Kiguel ponderó positivamente las políticas oficiales a largo plazo, que apuntan a mejorar la competitividad, pero tras señalar que la reducción de las tasas de interés no logró todavía traducirse en una expansión significativa del crédito, también sostuvo que "los bancos no están prestando porque la cartera está en mora, los préstamos que dan no saben si los van a cobrar".

Para lograr que los beneficios de los sectores exportadores se traduzcan en una mejora más amplia de la economía real, se requieren estímulos efectivos y una mayor fluidez del crédito que reactive el consumo interno y genere un verdadero efecto multiplicador en el tejido productivo





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