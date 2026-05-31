Análisis del plantel de Boca: renovación inminente y prioridades de cara al repechaje

Un repaso exhaustivo por cada línea del equipo xeneize, con los jugadores que se van, los que podrían quedarse y las urgencias del mercado de pases.

El fútbol argentino siempre ofrece sorpresas, y Boca Juniors no es la excepción. La reciente derrota por 0-1 ante Universidad Católica parece haber sido la gota que colmó el vaso, desencadenando una serie de cambios que apuntan a una renovación profunda en el club de la Ribera.

No solo el cargo de director técnico está en juego, sino que la conformación del plantel para el futuro inmediato será crucial, especialmente con la imprevista necesidad de disputar un repechaje. El mercado de pases se presenta como una urgencia, y es momento de analizar línea por línea quiénes se quedan, quiénes se van y qué puestos requieren refuerzos con urgencia. En la portería, la idea de incorporar un arquero titular sigue siendo prioritaria.

Leandro Brey, cuyo contrato se extiende hasta 2027, parece tener un signo de interrogación sobre su continuidad; una salida a préstamo podría ser la solución para que sume minutos. Por su parte, Javier García, quien ni siquiera aprovechó la lesión de Brey para consolidarse, parece tener los días contados: solo jugó unos minutos aquella fatídica noche ante Barcelona. La dirigencia busca jerarquía probada, pero aún no se han concretado avances. En la defensa, los ciclos terminados son varios.

Nicolás Figal cerrará su quinta temporada en Boca sin lograr continuidad; en los últimos 18 meses no completó 10 partidos. Lautaro Di Lollo, en cambio, es uno de los jugadores con mayor cotización y podría ser vendido para generar caja. En los laterales, la necesidad de un titular por derecha es vox pópuli.

Facundo Barinaga y Marcelo Weigandt tienen sondeos para salir, mientras que por la izquierda, Marcelo Saracchi regresa de un buen paso por el Celtic y podría sumar competencia. Sin olvidar a juveniles como Íker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Dylan Gorosito, que buscan continuidad. En el mediocampo, la figura de Leandro Paredes es central, pero su futuro es incierto.

Ander Herrera, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios y Agustín Martegani no han dado las soluciones esperadas, por lo que una depuración parece inminente. Tomás Aranda, juvenil de buena proyección, podría relegarse si llegan refuerzos. En ataque, el gran dilema es Edinson Cavani: a sus 39 años y con un rendimiento casi nulo en el último año, su continuidad es una decisión simbólica y práctica.

Si Boca decide prescindir de él, Adam Bareiro, el 9 titular, necesitará un suplente de jerarquía. Exequiel Zeballos no tiene futuro en la institución, y otros como Alan Velasco (que irrita a la afición), Ángel Romero y Milton Giménez serán evaluados por el nuevo cuerpo técnico. También está el caso insólito de Lucas Janson.

La dirigencia deberá tomar decisiones quirúrgicas en diciembre, cuando los contratos de varios jugadores expiren, y así construir un plantel activo que ofrezca soluciones al entrenador de turno. La renovación está en marcha, y el tiempo apremia





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