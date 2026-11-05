Análisis del Oro: Factores Geopolíticos y Monetarios Definen su Precio

El oro recupera terreno tras corrección a 3.900 dólares. Análisis de los motores de demanda, tasas reales de EE.UU. y el impacto de las elecciones en el metal.

El metal preciado ha experimentado una volatilidad extrema en las últimas semanas, marcando uno de los rallies más intensos de los últimos años antes de enfrentar una corrección significativa. Tras superar los u$s 4.700 por onza, el precio del oro cayó cerca de los u$s 3.900, pero ayer miércoles registró un repunte del 3% mientras los mercados analizaban el petróleo y las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Mecanismo de Valuación sin Flujo de Caja

A diferencia de las acciones que pagan dividendos o los bonos con cupones, el oro no genera un flujo de dinero inherente para su propietario. Su valor surge exclusivamente del equilibrio global entre la oferta y la demanda, sumado al atractivo relativo frente a otras inversiones. La ganancia del inversor depende enteramente de vender el activo a un precio superior al de compra, descontando los costos de operación, custodia y acceso vehicular.

Also read Análisis postelecciones: Impacto en Wall Street y datos clave de la Fed

El World Gold Council identifica cuatro motores principales que impulsan estas dinámicas de precio: el crecimiento económico, la incertidumbre y el riesgo geopolítico, el costo de oportunidad y el momentum del mercado. Dentro de estos grupos operan variables clave como las tasas de interés, el tipo de cambio del dólar, la inflación y las compras institucionales de los bancos centrales.

Impacto de las Elecciones y la Política Fiscal de Trump

La reciente corrección en los precios responde, según Rodrigo Fregenal, CEO de Ref Capital, a un cambio en las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos. El mercado comenzó a descontar tasas de interés más elevadas durante un período prolongado, lo que fortaleció al dólar y presionó hacia la baja la cotización del metal.

Advertisement

Un factor adicional crucial es el resultado de las elecciones legislativas estadounidenses y la victoria demócrata. Este escenario político podría limitar la capacidad de Donald Trump para sostener su agenda de gasto fiscal y su política exterior agresiva. Una mayor dificultad para aumentar el gasto vinculado a conflictos bélicos reduciría la presión política para una desescalada geopolítica inmediata.

Una reducción de las tensiones internacionales y la corrección del petróleo moderarían las expectativas inflacionarias en Estados Unidos. Esto genera efectos contrapuestos: menos incertidumbre geopolítica reduce la demanda de activos refugio, mientras que una inflación controlada podría llevar a la Reserva Federal a adoptar una política menos restrictiva, lo cual es favorable para el metal preciado.

Las Tasas Reales y la Reserva Federal Dictan el Costo

Las tasas reales de Estados Unidos definen el costo de mantener oro. Dado que el metal no paga intereses, un rendimiento real elevado en los bonos del Tesoro estadounidense incrementa el costo de oportunidad para el inversor. Este indicador se observa mediante los bonos protegidos contra la inflación, conocidos como TIPS. Cuando los rendimientos reales caen, el costo de oportunidad disminuye y el metal gana atractivo.

La Reserva Federal no solo importa por su tasa actual, sino por las expectativas de sus movimientos futuros. Si el mercado anticipa una política monetaria más expansiva, los rendimientos reales pueden caer y aumentar el atractivo del oro antes de que ocurra un recorte real. Por el contrario, si se esperan tasas más altas, los bonos ofrecen rendimientos más atractivos y el oro pierde terreno.