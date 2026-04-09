Análisis del Mercado Cambiario: Expectativas de Devaluación y Perspectivas Futuras del Dólar

El mercado financiero argentino muestra expectativas de devaluación moderada para los próximos meses, influenciadas por la baja de tasas de interés y la dinámica de flujos de dólares. Analizamos las proyecciones de los analistas y los factores clave que impactan el tipo de cambio.

Si bien el mercado no anticipa un evento disruptivo en el ámbito cambiario, los inversores anticipan un incremento del tipo de cambio en los próximos meses. Las inversiones en pesos presentan desafíos a futuro, principalmente debido a la reducción de las tasas de interés y a que el dólar se encuentra lejos del límite superior de la banda cambiaria.

Sin embargo, los ingresos de dólares provenientes de la liquidación de la producción agrícola podrían contribuir a mantener el tipo de cambio en sus niveles actuales. ¿Cuál es el valor del dólar que prevén los inversores y qué recomendaciones ofrecen los analistas en relación con la tenencia de pesos? El mercado financiero evidencia una expectativa de devaluación subyacente. En otras palabras, los precios de los activos financieros no incorporan una potencial alteración cambiaria en el corto plazo, incluso a pesar del entorno global desafiante, donde el dólar a nivel mundial ha aumentado como parte de una estrategia de cobertura y seguridad por parte de los inversores. Medido en términos de la tasa de devaluación esperada en los contratos de dólar futuro, las tasas nominales anuales se sitúan entre el 26% y el 28%, por debajo de los niveles registrados en febrero, cuando rondaban el 30% en promedio. En cuanto a los niveles de tipo de cambio anticipados por el mercado, analizados a través de los contratos de dólar futuro, los inversores esperan un dólar a $1405 para finales de abril, lo que representa un 1,2% por encima del valor actual mayorista. Para fines de mayo, el mercado proyecta un valor del dólar en $1430, lo que implica un incremento del 3,1% respecto al valor actual. Proyectando hacia finales de septiembre, el mercado prevé un dólar en $1559, un aumento del 12,4% desde los valores actuales. Finalmente, para fin de año, el mercado anticipa un dólar en $1722, lo que significaría un incremento del 27% sobre el valor actual mayorista. Javier Martínez Serra, gestor de cartera en SBS Fondos, prevé una estabilidad cambiaria en los próximos meses. Al comparar instrumentos como dólar-linked contra bonos soberanos a tasa fija, tomando como referencia el vencimiento TZV27 en junio de 2027, podemos observar breakevens de depreciación nominal del 2% mensual en promedio, mientras que la inflación promedio descontada por el mercado es del 1,9%. Esto indica una apreciación real de aproximadamente un 3,5% directa hasta mediados de 2027, aunque con 2,4 puntos ya materializados hacia fines de junio de 2026. Es decir, el mercado descuenta una apreciación real marcada en el muy corto plazo y luego una estabilidad relativa, señaló. Rodrigo Benítez, economista jefe de MegaQM, advierte sobre posibles presiones cambiarias futuras, más influenciadas por variables globales que por factores locales. El mercado anticipa una estabilidad del tipo de cambio real, pero dado el diferencial de inflación en comparación con el resto del mundo, esto implica necesariamente una aceleración en el movimiento mensual del tipo de cambio, indicó. Existen argumentos que respaldan la visión de que el dólar podría mantener cierta estabilidad en el corto plazo. Entre ellos, destacan las compras de dólares realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el equilibrio fiscal y el crecimiento significativo de la liquidación de la producción agrícola, factores que podrían inyectar mayor flujo al mercado cambiario y, por ende, mantener estable el tipo de cambio. Fernando Camusso, economista y director de Rafeal Capital, coincide en que el mercado no está descontando una devaluación nominal. Los contratos de dólar futuro en el mercado A3 revelan tasas implícitas de devaluación en los contratos más cortos en torno al 24% TNA y en los largos al 26% TNA. El dólar oficial se mantiene estable, distante de la inestabilidad global, a un 19% del límite superior de la banda. Además, el BCRA ha adquirido u$s 4600 millones en lo que va del año. La expectativa se centra en la liquidación de la cosecha gruesa a partir de mayo y en la cantidad de dólares que el BCRA logre comprar, detalló. Por otro lado, explicó que los riesgos cambiarios son menores al evaluar la posición en bonos en pesos de inversores extranjeros. En 2018, la posición de no residentes en activos locales era de aproximadamente u$s 30.600 millones. Actualmente, esa cifra es diez veces menor, lo que reduce el riesgo de posibles cierres agresivos de posiciones de carry trade, con la consiguiente presión cambiaria, es decir, un desmantelamiento desordenado de posiciones en pesos, afirmó Camusso. Uno de los riesgos para la inversión en pesos, y por consiguiente, para la dinámica del mercado cambiario, es el bajo nivel de las tasas de interés en pesos. El hecho de que los pesos ofrezcan una baja remuneración debido a la tasa de interés en moneda local representa un riesgo para el tipo de cambio, ya que el inversor que posee pesos podría perder atractivo en esta estrategia, optando por dolarizar sus carteras. La caución en pesos se ubica en niveles del 21%, mientras que la tasa de Lecap se sitúa en el 2% (Tasa Efectiva Mensual) en prácticamente todos los plazos de la curva. Asimismo, dentro de la curva CER, las tasas reales se mantienen negativas hasta 2027, pasando a ser positivas, alcanzando hasta un 8% en los tramos medios y largos de la curva. Federico Filippini, Head of Research de Adcap Grupo Financiero, explicó que la disminución de las tasas de interés genera riesgos cambiarios, aunque también subraya que es un reflejo de una menor nominalidad macroeconómica. La estabilidad del dólar a corto plazo dependerá de una conjunción de factores, incluyendo la evolución de la inflación, las decisiones del BCRA y el comportamiento de los mercados internacionales. Los inversores deberán monitorear de cerca estos elementos para tomar decisiones informadas sobre sus carteras





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