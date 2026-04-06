Análisis del Mercado Cambiario: Abril y el Dólar en un Contexto de Cosecha Récord y Volatilidad Global

El mercado cambiario argentino enfrenta un mes de abril marcado por la estacionalidad de la cosecha, el impacto de la inflación, y la incertidumbre global. El análisis se centra en las expectativas del tipo de cambio, las reservas del BCRA, y los desafíos que plantea la volatilidad del contexto internacional.

Abril, un mes históricamente tranquilo para el dólar , y el 2026 no parece ser la excepción. Sin embargo, el tipo de cambio actúa como síntoma y termómetro del equilibrio económico. El debate sobre si el tipo de cambio está subvaluado o no se ha instalado, especialmente porque el precio del dólar será crucial para definir el flujo de divisas.

Este año, el segundo trimestre comenzó con menos agitación en el frente cambiario, pero un factor inesperado, como la Guerra en Medio Oriente, podría generar volatilidad. La demanda de dólares por parte del sector privado persiste, aunque se ha moderado. En este escenario, el mercado cambiario experimenta una tregua, y la atención de la City se centra en las reservas del BCRA, la liquidación de la cosecha, el mercado global, las tasas de interés y la inflación.\“Este mes se caracteriza, en primer lugar, por la estacionalidad. La entrada de la cosecha gruesa incrementa la oferta de dólares, lo que no solo reduce el precio del dólar, sino que también permite mayores compras por parte del Banco Central, lo que se traduce en mejores expectativas. En segundo lugar, el menor poder adquisitivo de los ingresos limita la formación de activos externos, incluso después de la eliminación del cepo para personas físicas. Y tercero, el actual precio internacional del petróleo favorece la balanza comercial, lo que disminuye la presión sobre el dólar”, explicó Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, en diálogo con El Cronista. No obstante, Garay Méndez advirtió que la inflación podría jugar en contra, ya que “un aumento de la nominalidad aprecia más rápido el dólar” y podría ser un factor negativo si alguno de los otros elementos mencionados no funciona como se espera. La pregunta clave es qué podría salir mal, considerando que, según el Presidente Javier Milei, a Santiago Bausili, a cargo del BCRA, “le van a salir los dólares por las orejas”. El principal desafío será encontrar un equilibrio en el precio frente al ingreso masivo de divisas provenientes del sector agropecuario. La inflación se aceleró al 2,9% mensual en febrero, mientras que el dólar solo subió un 5% en el primer trimestre, un desfase que requiere un seguimiento cercano, ya que gran parte de la City considera que el tipo de cambio está atrasado. Otro factor que podría alterar las expectativas cambiarias es el contexto global.\“Creemos que habrá un flujo constante de divisas del sector agropecuario, pero la volatilidad del clima externo es muy difícil de predecir y podría modificar las expectativas”, comentó Rafael Aguilar, economista de Econviews. Se prevé que la cosecha récord de este año genere un aporte de aproximadamente u$s 34.530 millones, lo que inyectará una gran liquidez al mercado cambiario. Las estimaciones sugieren que esta cifra podría verse afectada por diversos factores, como el precio del dólar. “Comienza el pico de la oferta de la cosecha gruesa, que será crucial para la evolución del tipo de cambio. Debería ser un momento de abundante oferta de dólares y, en ese contexto, el BCRA debería reforzar sus compras para evitar una caída pronunciada del precio de la divisa”, señaló Camilo Tiscornia, economista y director de CyT. Otro aspecto que el mercado tiene en cuenta son los costos de logística, que han aumentado debido a la Guerra en Medio Oriente, y los precios de los insumos, también impactados por la volatilidad del petróleo a causa del conflicto bélico. Hasta el momento, los números son favorables. En marzo, se liquidaron u$s 2032 millones, un 57% más que en febrero. Esto permitió al BCRA acumular u$s 1670 millones en marzo y u$s 4385 millones en el trimestre. Se espera que esta tendencia se mantenga con la cosecha gruesa, lo que permitiría sostener las compras e incluso mejorar el promedio diario, que rondó los u$s 85 millones el mes pasado y los u$s 88 millones en febrero, cifras positivas, aunque la mayoría de la City considera que podrían optimizarse. Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, considera probable que “el flujo de ingresos de los agroexportadores se mantenga, a lo que hay que sumar el inicio de la comercialización de la cosecha de soja”. Además, este año “el combustible y la minería aportarán lo suyo y seguramente habrá ingresos del RIGI”, apuntó. En este contexto, todo indica que el BCRA continuará comprando reservas y la dirección del dólar mayorista será similar a la de marzo, cuando cerró en $1382, por debajo de febrero. Sin embargo, el escenario global podría presentar desafíos que requerirán atención





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