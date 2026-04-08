Análisis del Dólar en Argentina: Cotizaciones del 8 de Abril y Perspectivas del Mercado

Un vistazo al mercado cambiario argentino del 8 de abril: el dólar oficial, el dólar blue, la acumulación de reservas del BCRA y el panorama económico. Se analiza la evolución de las cotizaciones, la brecha cambiaria y las estrategias del gobierno y el Banco Central.

El dólar oficial hoy, miércoles 8 de abril, presenta cotizaciones que marcan la pauta del mercado cambiario argentino, con un panorama mixto y dinámico. En las pantallas del Banco Nación, la divisa se cotiza a $1365 para la compra y $1415 para la venta. Es importante destacar que, a pesar de las fluctuaciones, el dólar oficial ha mostrado una cierta estabilidad.

Finalizó el mes de marzo $5 por debajo del valor con el que comenzó, y se mantiene $65 por debajo de la cotización registrada al cierre de 2025. Esta situación refleja las medidas implementadas por el gobierno para controlar la volatilidad y mantener un cierto equilibrio en el mercado. En cuanto al dólar mayorista, su valor se sitúa en $1362,30 para la compra y $1412,20 para la venta, muy por debajo del tope de la banda cambiaria fijado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1666,30. La política del gobierno, desde principios de 2026, establece que las bandas de fluctuación del dólar oficial se actualizan en base a la inflación. En lugar del ajuste mensual del 1% que se aplicaba desde 2025, el mes de abril verá una actualización basada en el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. Esta estrategia busca adaptar las bandas a la realidad inflacionaria, permitiendo una mayor flexibilidad y evitando distorsiones significativas en el mercado.\El dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, se cotiza en $1839,50 y sigue siendo el más caro debido a las percepciones adicionales. Por otro lado, el dólar blue experimenta una ligera baja, operando a $1385 para la compra y $1395 para la venta. Esta reducción de $5 refleja una tendencia a la baja en el mercado informal, acumulando una disminución de $135 desde el inicio del año. La brecha entre el dólar oficial y el blue se mantiene negativa, lo que indica una cierta estabilidad en la valoración de la moneda. Paralelamente, el Banco Central continúa con su programa de acumulación de reservas, anunciado a finales del año pasado. El martes, la entidad adquirió u$s93 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), acumulando compras por u$s4515 millones en 49 ruedas consecutivas desde el inicio del programa. Esto ha contribuido a que las reservas del Banco Central alcancen los u$s44.442 millones, fortaleciendo la posición financiera del país y brindando mayor estabilidad. La estrategia de acumulación de reservas es un componente clave de la política económica, ya que permite al país enfrentar posibles shocks externos y mantener la estabilidad cambiaria.\En resumen, la jornada del 8 de abril presenta un mercado cambiario con diferentes matices. El dólar oficial se mantiene en un rango acotado, mientras que el dólar blue muestra una leve disminución. El Banco Central continúa su política de acumulación de reservas, lo que contribuye a la estabilidad del sistema financiero. El análisis del verano financiero revela una disminución en las tasas de interés en pesos y una menor relevancia del dólar como tema central de preocupación. El foco se centra ahora en la necesidad de reactivar el crédito, tanto en pesos como en dólares, para impulsar el consumo privado y el crecimiento económico. La estabilización del mercado cambiario, la acumulación de reservas y la reactivación del crédito son elementos clave para el desarrollo económico de Argentina. La información detallada sobre las cotizaciones y las implicaciones de las políticas económicas se puede encontrar en fuentes oficiales y en análisis especializados





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