Análisis del dólar: cotizaciones, tendencias y perspectivas económicas al 13 de abril

Un repaso detallado de las cotizaciones del dólar oficial, blue y tarjeta en Argentina, con un análisis de las políticas del Banco Central, la evolución de las reservas y las proyecciones de inflación que impactan en el mercado.

El dólar oficial cotiza este lunes 13 de abril a $1345 para la compra y $1395 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Esta cotización representa una ligera disminución de $10 respecto al cierre de marzo. Además, se encuentra $85 por debajo del valor con el que finalizó el año 2025, situado en $1480.

El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $1347,30 para la compra y $1397,20 para la venta, distanciándose del tope de la banda cambiaria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1671,07 para la jornada. El Gobierno, implementando una nueva política desde inicios de 2026, ha determinado que las bandas de fluctuación de la divisa oficial se ajusten en consonancia con los datos de inflación más recientes. Esto implica un cambio significativo respecto al ajuste del 1% mensual que se aplicaba desde 2025, año en el que se levantaron las restricciones cambiarias. En abril, los límites máximos de variación se actualizarán considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en febrero de 2026. El dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y gastos turísticos en el exterior, se cotiza en $1820, manteniéndose como la opción más costosa debido a las percepciones impositivas adicionales. El dólar blue, también conocido como mercado paralelo, se ofrece hoy lunes 13 de abril a $1380 para la compra y $1390 para la venta. Este valor representa una disminución acumulada de $140 desde el inicio del año, en comparación con los $1530 que se cotizaban para la venta al comenzar el periodo. La diferencia entre el dólar oficial y el informal, conocida como brecha cambiaria, registra un valor negativo, situándose en -0,99%. En el ámbito de las operaciones del Banco Central, la entidad continúa con su estrategia de acumulación de reservas, anunciada a finales del año anterior. El viernes pasado, el BCRA adquirió 457 millones de dólares estadounidenses en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Desde que se inició este programa de adquisición de divisas, el BCRA ha acumulado compras por un total de 5253 millones de dólares estadounidenses en 51 ruedas consecutivas de negociación. Como resultado de estas operaciones, las reservas del Banco Central cerraron en 45.431 millones de dólares estadounidenses. La cotización del dólar oficial para la venta este lunes 13 de abril se establece en $1395. Los precios varían ligeramente entre las diferentes entidades bancarias. Un factor crucial que influye en el panorama económico es la aceleración de las expectativas de inflación para el año 2026. El mercado prevé una inflación cercana al 30%, lo que está redefiniendo las decisiones financieras en pesos y exacerbando la competencia por el rendimiento entre instrumentos como el plazo fijo UVA y la inversión en bonos CER. Este contexto económico en constante evolución demanda una cuidadosa evaluación de las estrategias de inversión y un seguimiento constante de las tendencias del mercado. Para acceder a información más detallada y análisis profundos, se puede consultar la nota completa a través del enlace proporcionado





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