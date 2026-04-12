Análisis del dólar: Cotizaciones oficiales y blue, y estrategia de acumulación de reservas del BCRA

El mercado cambiario argentino presenta un panorama con un dólar oficial en descenso y un dólar blue con leves variaciones. El Banco Central continúa comprando divisas para fortalecer las reservas. Se analiza el impacto de la inflación en las decisiones financieras.

El dólar oficial, este domingo 12 de abril, se cotiza a $1345 para la compra y $1395 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina. Esta cotización representa una disminución de $10 en comparación con el cierre de marzo y se mantiene $85 por debajo del valor registrado al finalizar 2025, que fue de $1480.

El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $1347,30 para la compra y $1397,20 para la venta, muy por debajo del límite superior de la banda cambiaria fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para hoy, que es de $1671,07. La política gubernamental, implementada a partir del inicio de 2026, establece que los límites dentro de los cuales puede fluctuar la divisa oficial se actualizarán en función de la última cifra de inflación. Esto significa que, en lugar del ajuste mensual del 1% que se aplicaba desde 2025, cuando se levantaron las restricciones cambiarias, los topes se ajustarán en abril considerando el 2,9% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026. Este ajuste refleja la intención del gobierno de adaptarse a las dinámicas inflacionarias para mantener cierta estabilidad en el mercado cambiario, aunque la medida en sí misma implica un reconocimiento de las presiones inflacionarias existentes.\El dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, opera en $1820, posicionándose como el más caro del mercado debido a las percepciones impositivas adicionales. El dólar blue, también conocido como dólar paralelo, se ofrece este domingo 12 de abril a $1380 para la compra y $1390 para la venta. Este valor representa una disminución acumulada de $140 desde el comienzo del año, en comparación con los $1530 que alcanzó en su pico de venta. La brecha entre el dólar oficial y el informal se mantiene negativa, situándose en -0,99%. Este fenómeno refleja la tensión en el mercado y la desconfianza de algunos inversores en la política cambiaria oficial, lo que impulsa la demanda de divisas en el mercado negro, a pesar de las intervenciones del Banco Central. El comportamiento del dólar blue es un indicador clave de las expectativas del mercado y de la confianza de los agentes económicos en la estabilidad macroeconómica del país. El control del tipo de cambio es un aspecto crucial para la estabilidad económica, y el seguimiento constante de las variaciones del dólar blue permite evaluar la efectividad de las políticas implementadas.\Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa con su estrategia de compra de dólares como parte del plan de acumulación de reservas anunciado a finales del año anterior. El viernes pasado, la entidad adquirió US$457 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Desde que se inició este programa de adquisición de divisas, el BCRA ha acumulado compras por US$5253 millones en 51 jornadas consecutivas. Como resultado, las reservas finalizaron en US$45.431 millones. La acumulación de reservas es un objetivo clave para el gobierno, ya que fortalece la posición del país frente a posibles shocks externos y facilita el cumplimiento de los compromisos financieros. La estrategia de intervención en el mercado cambiario busca controlar la volatilidad del tipo de cambio y mantener la estabilidad macroeconómica. La aceleración de las expectativas de inflación para 2026, que el mercado estima cerca del 30%, está reconfigurando las decisiones financieras en pesos y intensificando la competencia por el rendimiento entre los plazos fijos UVA y la curva de bonos CER. Los inversores están ajustando sus carteras en busca de opciones que protejan su capital de la inflación, lo que impulsa la demanda de instrumentos indexados a la inflación. Este panorama financiero complejo exige un análisis constante y una adaptación de las estrategias de inversión para mitigar los riesgos y maximizar los beneficios





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