Análisis del Dólar: Cotizaciones del 6 de Abril y Perspectivas del Mercado Cambiario

Un análisis detallado de las cotizaciones del dólar blue, oficial, CCL y MEP el 6 de abril. Se examinan las tendencias del mercado cambiario, la intervención del Banco Central y las implicaciones económicas.

El dólar blue hoy lunes 6 de abril registra un precio de compra de $1395 y un precio de venta de $1405. En lo que va del año, el mercado paralelo ha experimentado una disminución de $125 desde su valor inicial (frente a los $1530 de la cotización para la venta). Simultáneamente, el dólar oficial , también el lunes 6 de abril, mantiene su cotización sin cambios, situándose en $1365 para la compra y $1415 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Esta estabilidad significa que la divisa oficial finalizó marzo con una disminución de $15 en comparación con el valor de inicio del mes (cerrando febrero en $1420). Además, se encuentra $75 por debajo de su cotización al cierre de 2025 ($1480). La diferencia entre el dólar oficial y el informal resulta ser negativa, con un -0,35%. El dólar tarjeta, utilizado para servicios digitales y turismo, opera a $1839,50, consolidándose como el más caro del mercado debido a los impuestos y percepciones que se aplican. El dólar mayorista se cotiza a $1362,30 para la compra y $1412,20 para la venta, muy por debajo del límite superior de la banda cambiaria que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha fijado para hoy en $1656,80. \Por disposición del Gobierno, a partir de inicios de 2026, las bandas dentro de las cuales puede fluctuar la divisa oficial se actualizarán basándose en la última cifra de inflación publicada. Esto implica que, en lugar del ajuste mensual del 1% que se aplicaba desde abril de 2025 (cuando se levantó el cepo cambiario), durante marzo los topes se ajustarán considerando el 2,9% correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero de 2026. El Banco Central (BCRA) continúa implementando su estrategia de adquisición de dólares como parte del plan de acumulación de reservas que se anunció a finales del año anterior. Como resultado, el miércoles la entidad compró u$s 76 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que se inició este programa de adquisición de divisas, el BCRA ha acumulado compras por u$s 4392 millones durante 47 jornadas consecutivas. Esta actividad ha llevado a que las reservas finalizaran en u$s 44.427 millones. El panorama económico muestra variaciones importantes en los distintos tipos de cambio y en la estrategia del BCRA en el mercado cambiario, reflejando las políticas implementadas y las expectativas de los inversores. El dólar blue, tal como se mencionó, opera a $1395 para la compra y $1405 para la venta. \El dólar Contado con Liquidación (CCL), también conocido como dólar cable, hoy lunes 6 de abril se ubica en $1486,40 para la compra y $1489,27 para la venta. El dólar MEP, o Mercado Electrónico de Pagos, cotiza el domingo 5 de abril a $1404,87 para la compra y $1447,62 para la venta. El dólar oficial, mencionado anteriormente, opera a $1415 el lunes 6 de abril, precio al que se debe sumar el análisis de cada banco. Durante el primer trimestre del año y tras el balance del verano financiero, se observa una disminución significativa en las tasas de interés en pesos, mientras que el dólar ha perdido relevancia en las noticias. El BCRA ha acumulado compras de u$s 4000 millones. Sin embargo, el contexto económico difiere del financiero: para alcanzar mejoras en el consumo privado, la reactivación del crédito es un factor clave, tanto en pesos como en dólares. Para obtener más detalles sobre el tema, se puede consultar la nota completa en el enlace proporcionado





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