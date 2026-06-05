Análisis de minutos jugados por los convocados de la selección argentina antes del Mundial 2026

Se examina el volumen de minutos acumulados por los jugadores de la selección argentina en la temporada previa al Mundial 2026, destacando a quienes llegan con mayor rodaje y a los que enfrentan lesiones o suplencia.

A once de días de iniciarse la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección argentina afina sus últimos detalles antes de su debut frente a Argelia.

El director técnico, Lionel Scaloni, se encuentra en la fase final de evaluación del estado físico y futbolístico de cada uno de los jugadores convocados, determinando no solo la alineación titular sino también considerando posibles cambios en la lista por cuestiones de lesión. Un factor clave en este análisis es el volumen de minutos acumulados por cada futbolista en sus respectivos clubes durante la temporada, ya que el rodaje competitivo es un indicador importante del ritmo de juego y la condición física.

Algunos llegan en un momento de alta competencia y protagonismo, mientras que otros han tenido un camino más irregular debido a lesiones o falta de continuidad en sus equipos. Este repaso explora a los jugadores con mayor y menor participación en el ciclo previo al máximo evento. Entre los que mayor cantidad de minutos han sumado destaca Enzo Fernández, volante de 25 años del Chelsea.

El mediocampista ha sido titular indiscutido y figura clave en su equipo durante toda la temporada, acumulando aproximadamente 4379 minutos en campo. Su nivel sostenido y su capacidad de mando en el centro del campo lo convierten en uno de los jugadores que llega en mejor forma a la cita mundialista. Otro caso significativo es el de Lionel Messi, quien a sus 38 años mantiene un nivel excepcional.

En su última campaña con el Benfica, antes de su paso a la MLS, fue capitán y referente en un equipo de alto rendimiento, lo que le permitió asegurar su participación en lo que probablemente será su última Copa del Mundo. También sobresale un representante del fútbol sudamericano: el delantero de Palmeiras, whose goalscoring form and status as a star of "Verdao" place him in an excellent moment.

The Brazilian football calendar is notoriously intense and packed, and in this single calendar year 2026 he has already played 35 matches, a figure only slightly lower than the 42 matches Lautaro Martínez has played since mid‑previous year. This high volume of matches demonstrates his competitive sharpness. En el extremo opuesto, los jugadores con menor rodaje presentan un panorama diferente. Lisandro Martínez, defensor central del Manchester United, es uno de los que menos minutos ha acumulado.

Una lesión de rodilla izquierda sufrida en el año anterior le impidió iniciar la temporada con normalidad y su participación ha sido limitada. A pesar de esto, Scaloni le tiene gran confianza y probablemente le otorgue minutos durante el Mundial para que gane ritmo, ya que es considerado una pieza importante en la estructura defensiva.

Una situación similar atraviesa Giovani Lo Celso, volante de 30 años del Betis, que estuvo de baja durante los meses de febrero y marzo a causa de una problemática muscular. Pese a la interrupción, Lo Celso ha sido parte fundamental del ciclo deScaloni, aunque una lesión lo marginó de la Copa del Mundo anterior en Qatar; ahora busca su revancha.

Otro caso es el de Juan Musso, arquero suplente del Atlético de Madrid, whose role as backup naturally reduces his match minutes. Asimismo, Marcos Acuña, also from Atlético de Madrid, ha had limited playing time under Diego Simeone, who often prefers him as a substitute. Acuña, a product of Vélez Sarsfield, has not been able to consolidate a starting role at the "Colchonero", despite having shown good performance with the national team.

He will fight to earn a starting spot in the World Cup based on his contributions to the Albiceleste. The wide spectrum of match minutes among the Argentine squad illustrates the diverse circumstances each player faces at the club level. Scaloni must balance the physical freshness of those with high minutes against the need to provide competitive rhythm to those returning from injury or with limited play.

The final training sessions and friendly matches before the tournament will be crucial to assess the exact condition of each player. The selection's success will depend not only on the technical quality of its stars but also on how well the manager manages the workload and recovery of the entire group, ensuring that everyone reaches their optimal performance level when the World Cup kicks off





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