Análisis de la Inflación de Abril: Desaceleración Mensual y Desafíos Presupuestarios en Argentina

La inflación de abril se situó en 2,6%, la cifra más baja en cinco meses, aunque el acumulado cuatrimestral ya supera la meta anual fijada por el Gobierno para 2026.

El índice de precios al consumidor registró una variación del 2,6% durante el mes de abril, marcando un punto de inflexión tras diez meses consecutivos en los que la inflación no había logrado descender.

Este resultado ha sido recibido con cierto alivio por el equipo gubernamental, especialmente después de haber transitado un primer trimestre calificado como complejo para la economía nacional. A este escenario económico se le suma un clima de tensión política considerable, derivado de las sospechas de irregularidades y corrupción que pesan sobre la cúpula de la Casa Rosada, lo que añade una capa de incertidumbre al desempeño de la gestión actual.

Sin embargo, a pesar de que abril mostró una desaceleración, la realidad acumulada es preocupante: la suba generalizada de los precios en el primer cuatrimestre ya ha superado la meta establecida en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año. Específicamente, la inflación acumulada en estos cuatro meses alcanzó el 12,3%, cifra que sobrepasa la proyección oficial anual del 10,1%.

En términos interanuales, el incremento se situó en un 32,4%, según los datos suministrados por el Indec. Por su parte, la inflación núcleo, que es el indicador que descuenta los efectos de los productos estacionales y aquellos regulados por el Estado, se ubicó en un 2,3%, bajando desde el 3,2% registrado en marzo.

Al analizar el comportamiento sectorial, se observa que la división de Transporte fue la que experimentó el mayor incremento mensual con un 4,4%, impulsada principalmente por el alza en los precios de los combustibles. Le siguió la Educación con un incremento del 4,2%. En contraposición, los rubros que mostraron mayor estabilidad fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una suba del 1,5%, y Recreación y cultura, que apenas aumentó un 1%.

Un dato relevante fue el impacto nulo de los productos estacionales, que registraron un crecimiento del 0%, brindando un respiro al índice general. Geográficamente, la inflación fue ligeramente más pronunciada en el Gran Buenos Aires, donde alcanzó el 2,8%, superando el promedio de las demás regiones monitoreadas. Esta ralentización observada en abril guarda similitudes con el comportamiento registrado en el mismo período del año 2025, sugiriendo que el mercado podría estabilizarse en torno al 2% mensual.

No obstante, esta tendencia hace difícil que se cumpla la promesa oficial de alcanzar un 0% en agosto, ya que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un 1,8% para ese mes. El panorama presupuestario se vuelve crítico dado que el ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado un plan donde la inflación de 2026 no superaría el 10,1%, meta que ya quedó obsoleta en el primer cuatrimestre.

Las proyecciones actuales del REM sugieren que la suba de precios al cierre del año podría oscilar entre el 30,5% y el 33%, lo que implicaría un año más inflacionario que el anterior. Desde el Banco Central, a través del Informe de Política Monetaria (IPOM), se señaló que la ausencia de presiones inerciales en los mercados laborales y cambiarios, sumada a la reversión de factores estacionales, favorece la desaceleración.

Santiago Bausili, quien dirige el organismo, enfatizó que la política monetaria restrictiva y la evolución del tipo de cambio son claves para reducir la inflación subyacente, aunque admitió que la incertidumbre global y el precio internacional de los combustibles podrían complicar este camino. De hecho, Estados Unidos registró una inflación interanual del 3,8% en abril, la mayor en tres años.

Para mitigar estos shocks, el Gobierno analiza distribuir el costo de importar gas natural licuado en cuotas y YPF ha decidido mantener los precios de la nafta por 45 días para evitar que la crisis bélica en Medio Oriente impacte directamente en el bolsillo del consumidor. Finalmente, Caputo anticipó que el proceso de recuperación económica se acentuará a partir de junio





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