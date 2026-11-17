El experto Sebastián Schulz analiza la disputa comercial entre Estados Unidos y China en APEC, destacando la imposibilidad de reemplazar al gigante asiático en América Latina.

En vísperas de la cumbre de la APEC programada para Shenzhen el 18 y 19 de noviembre, el experto en relaciones internacionales y sociólogo Sebastián Schulz ofreció un análisis detallado sobre la intensa disputa comercial y diplomática entre Washington y Beijing. Schulz, quien se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE) y es especialista en estudios chinos de la Universidad Nacional de La Plata, sostiene que Estados Unidos carece de mecanismos viables para sustituir la influencia económica del gigante asiático en América Latina.

Evolución histórica del comercio chino

La presencia económica y política de China en la región latinoamericana ha experimentado un fortalecimiento sostenido durante las últimas décadas, consolidándose como un actor estructural insoslayable. Esta dinámica se originó en las décadas de 1980 y 1990, periodo en el que China sostuvo tasas de crecimiento exorbitantes, con su economía expandiéndose en un promedio de 10 puntos durante casi 40 años. A partir de 2001, fecha de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, la vinculación externa de Pekín creció de manera impresionante, alcanzando a la mitad de los países del mundo como su primer socio comercial.

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La dominancia logística y comercial de China es evidente en su infraestructura global, dado que siete de los diez puertos más grandes del mundo se ubican en territorio chino. Como primer exportador mundial de mercancías desde 2009 y segundo importador global, el vínculo comercial del país asiático ha aumentado exponencialmente. América Latina y el Caribe no son la excepción a esta tendencia, donde la dinámica comercial de la totalidad de los países ha ido en crecimiento continuo con matices regionales específicos.

Déficits comerciales y triangulación con México

La relación comercial entre México y China presenta particularidades únicas dentro del contexto regional, marcada por un carácter sumamente deficitario que explica prácticamente la mitad del déficit total que la región mantiene con el país asiático. Esta asimetría se debe a que México importa insumos de China para ensamblar productos que posteriormente exporta a Estados Unidos, generando una dinámica de triangulación industrial que Schulz señala como potencialmente perjudicial para la economía mexicana.

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En contraste con la situación mexicana, el caso de Brasil se caracteriza por una relación económica asentada donde China mantiene un superávit comercial que ronda los 18.000 millones de dólares. Por su parte, Argentina enfrenta un déficit comercial crónico con Pekín desde 2008, situado en alrededor de 9.000 millones de dólares, disputando constantemente el primer o segundo puesto como socio comercial junto a Brasil.

Impacto geopolítico y respuestas institucionales

Mientras Donald Trump busca activamente limitar la influencia de Beijing en la región, los vínculos comerciales y las inversiones chinas continúan siendo centrales para las economías latinoamericanas. Schulz advierte que la presencia del gigante asiático es cada vez más fuerte y estructural, argumentando que la exigencia estadounidense de excluir a China no tiene sustento práctico ante la falta de un reemplazo viable. Esta tensión define el contexto en el que Claudia Sheinbaum participará en la cumbre.

La estrategia diplomática de México ante las presiones del T-MEC implica esquivar el tema comercial directo con China, apostando por áreas como la tecnología y la cultura. Sin embargo, la realidad económica dicta que la relación de triangulación con insumos chinos sigue siendo operativa. Los países andinos como Chile, Perú y Ecuador mantienen superávits importantes y tratados de libre comercio, diferenciándose de las dinámicas centroamericanas donde factores geopolíticos como el reconocimiento a Taiwán han ido cambiando, permitiendo que naciones como Panamá y Nicaragua se sumaran a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.