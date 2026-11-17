Aníbal Moreno no llegará al Clausura tras ser operado de su discopatía lumbar. El volante de Boca Jrs. se perdió el inicio de la temporada y vuelve en la pretemporada 2026.

El club Atlético Boca Juniors confirmó que su jugador Aníbal Moreno deberá someterse a una intervención quirúrgica para reparar una lesión en la espalda. El centrocampista central no se recuperará a tiempo para disputar el torneo Clausura y apunta a volver a entrenar durante la pretemporada del próximo ciclo deportivo.

Confirmación médica y baja en el Clausura

La decisión final fue tomada hace un breve tiempo, tras un conjunto de análisis y recomendaciones médicas. El volante central sufrió una recaída reciente que confirmó que la dolencia no era muscular, sino una discopatía lumbar crónica. Esta condición lo ha mantenido alejado de las canchas desde fines de agosto del año en curso.

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El diagnóstico definitivo se dio a conocer al día siguiente de su última aparición en el terreno de juego. Los estudios descartaron cualquier daño en los tejidos blandos y centraron la atención en la columna vertebral. Esta nueva evaluación clínica selló su salida definitiva para la primera mitad de la temporada.

Historial de lesiones desde su llegada de Palmeiras

Aníbal Moreno llegó a Boca Jrs. en el año 2026 procedente del Palmeiras, con el objetivo de reforzar la mitad del campo. Desafortunadamente, el inicio de su gestión bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Ponzio estuvo marcada por la falta de continuidad. Se perdió todo el comienzo del ciclo deportivo debido a problemas físicos acumulados.

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Logró un breve y esperado retorno, donde llegó a disputar los noventa minutos completos en un encuentro. Sin embargo, su segundo partido de la temporada fue mucho más corto. Salió del campo apenas a los diecisiete minutos, lo que desencadenó la confirmación de la enfermedad de base.

Desencadenante del incidente en Racing

El punto de inflexión ocurrió cuando enfrentó al club Racing Club el veinticinco de octubre pasado. En esa ocasión, la recaída fue lo suficientemente grave como para forzar su sustitución temprana. A partir de ese momento, el panorama para su participación inmediata se volvió complejo.

Los médicos del club analizaron exhaustivamente cada síntoma reportado por el jugador. La naturaleza de la lesión resultó ser consistente con el problema que lo aquejaba anteriormente. Esta confirmación puso fin a cualquier esperanza de recuperación rápida para el torneo en curso.

Esfuerzos previos y plan de recuperación futura

Antes de aceptar la cirugía, Aníbal Moreno mostró una gran disposición para evitar el bisturí. Luchó intensamente y sometió su cuerpo a múltiples tratamientos alternativos propuestos por el cuerpo técnico. A pesar de su esfuerzo personal y la voluntad del jugador, estas medidas no lograron revertir el daño acumulado en su columna.

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La estrategia actual se centra en la rehabilitación postoperatoria con el apoyo de los kinesiólogos del club. El objetivo principal es lograr su recuperación total antes de que comience la próxima temporada. Moreno se concentra ahora en cumplir con su parte del acuerdo médico para llegar en condiciones óptimas al inicio de la pretemporada.