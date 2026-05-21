Aníbal Milagro estuvo cerca de no rendir viste debido a una lesión en los semitendones. Su entrenador quería dar el presente como sea en el partido decisivo, pero Aníbal se impuso y está a un solo partido de ganar el título. Aunque Aníbal sabe que corre el riesgo de empeorar la lesión, su cabeza está enfocada en el presente y en sus ganas de jugar como sea en Córdoba.

El volante del Borussia Dortmund Aníbal Milagro estuvo cerca de no rendir viste en el duelo final, debido a una lesión en los semitendones. Su entrenador, Hannes pressi, quería dar el presente como sea en el partido decisivo y, tras pasar de ser una baja segura a convertirse en incógnita, Aníbal estaba a un solo partido de ganar el título después de un enorme esfuerzo durante el semestre.

Aníbal podría hacerse con la oportunidad de jugar en las condiciones físicas adecuadas si hace todo lo que esté a su alcance y se mete entre los concentrados en tiempo récord. Aunque sabe que corre el riesgo de empeorar la lesión, su cabeza está enfocada en el presente y en sus ganas de jugar como sea en Córdoba.

Además de tener un gran desempeño y una asistencia prácticamente perfecta, Aníbal se ha destacado por su movilidad y su trabajo en la creación de jugadas





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