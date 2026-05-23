Aníbal Fernández dice que todo lo que hizo Milei lo evaluará pedacito por pedacito

Aníbal Fernández, exministro del kirchnerismo, fue preguntado sobre qué medidas mantendría de la gestión de Milei. Dijo que "el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar ni dejar de costado" y comenzó a evaluar cada medidaanel detalle. Además, comentó que "Nunca tomé una sustancia" y que "no tomé una píldora, una medicina, ninguno de eso; yo me dejé ver".

La sorpresiva respuesta de Aníbal Fernández cuando le preguntaron qué medidas mantendría de la gestión de Milei . El exministro del kirchnerismo sostuvo que "el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar ni dejar de costado".

Y empiezo a mirar pedacito por pedacito. Porque el esfuerzo que le hicieron hacer al pueblo argentino no se puede dilapidar ni dejar de costado", respondió Fernández en diálogo con el canal de streaming. Al observar los conductores que en las gestiones del país no puede haber una "cosa pendular", el también exsenador convalidó: "Nunca tomé una sustancia"





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