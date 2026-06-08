Ampliación del cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata: una obra clave para la conectividad y la seguridad vial

El gobernador Axel Kicillof anunció el inicio de la construcción de un cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata, una obra de 20 kilómetros que demandará una inversión de 6620 millones de dólares y se ejecutará en dos tramos para mejorar el tránsito y la seguridad de miles de usuarios.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof, ha anunciado el inicio de la obra vial más significativa de los últimos años: la creación de un cuarto carril en la Autopista Buenos Aires - La Plata .

Esta ampliación, que se ejecutará en dos tramos para minimizar las interrupciones del tráfico entre ambas ciudades, representa una inversión de 6620 millones de dólares y se extenderá a lo largo de aproximadamente 20 kilómetros. El primer tramo, de 10 kilómetros, estará a cargo de las constructoras Kavos SA y C&E Construcciones SA, mientras que el segundo, también de 10 kilómetros, será ejecutado por Briales SA y Pelque SA.

La obra forma parte del plan de infraestructura programado para el período 2024-2027 y promete mejorar significativamente la conectividad y la seguridad vial en la región. El proyecto contempla la construcción de un nuevo carril desde el kilómetro 11.400 en Avellaneda hasta el kilómetro 30.420 en Berazategui.

Las autoridades han señalado que se implementarán desvíos temporales y reducciones de calzada para facilitar los trabajos, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus viajes con antelación y circular con precaución. El primer tramo de la construcción tendrá una duración aproximada de 12 meses, mientras que el segundo tramo se extenderá por un periodo de al menos 15 años.

La administración de Kicillof ha destacado que esta ampliación reducirá los tiempos de viaje para miles de usuarios que circulan a diario por esta autopista, una de las más transitadas de la provincia. Además de la ampliación del cuarto carril, el gobierno bonaerense ya ha realizado labores de repavimentación en los primeros kilómetros de la autopista, específicamente en el tramo entre CABA y Sarandí, desde el kilómetro 3,6 hasta el 11,7.

Estas obras, ejecutadas en horario nocturno para garantizar la seguridad tanto de los conductores como del personal de obra, han mejorado las condiciones de circulación del tránsito proveniente de la Autopista 25 de Mayo, el Paseo del Bajo y el Bajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo cuarto carril incluirá un sistema de iluminación moderno para aumentar la seguridad durante la noche, y las autoridades planean implementar un seguimiento del tráfico en tiempo real para ajustar los desvíos y minimizar los inconvenientes.

En conjunto, estas medidas prometen transformar la experiencia de los conductores diarios y fortalecer la infraestructura vial de la región





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