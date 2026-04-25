Ampliación de la Investigación por Enriquecimiento Ilícito de Adorni: Bajo la Lupa las Cajas de Seguridad de su Esposa

La Justicia investiga dos cajas de seguridad a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Se solicitan registros de acceso y filmaciones de seguridad para reconstruir movimientos y establecer responsabilidades.

La investigación judicial en torno a las acusaciones de enriquecimiento ilícito que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , continúa desarrollándose y revelando nuevos detalles.

En las últimas horas, la Fiscalía ha ampliado su solicitud de información, dirigiendo su atención hacia dos cajas de seguridad registradas a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, en una sucursal del Banco Galicia. Esta nueva línea de investigación busca esclarecer la naturaleza de los bienes custodiados en estas cajas y determinar si existe alguna conexión con el presunto incremento patrimonial injustificado que se investiga.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo del expediente, ha emitido una orden judicial detallada solicitando al banco la identificación precisa de todas las personas autorizadas a acceder a las cajas de seguridad en cuestión. Esta solicitud no se limita a la simple nómina de nombres, sino que exige un registro exhaustivo de cada ingreso y egreso realizado desde enero de 2022 hasta la fecha actual, incluyendo fechas, horarios y la identificación completa de los individuos involucrados.

La Fiscalía busca reconstruir meticulosamente los movimientos realizados en torno a las cajas de seguridad, con el objetivo de identificar posibles patrones sospechosos o irregularidades que puedan arrojar luz sobre el origen y la justificación de los fondos o bienes que pudieran encontrarse en su interior. Además de la información documental, la Fiscalía ha solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el área de cajas de seguridad, con el fin de complementar la información obtenida de los registros de acceso y corroborar la veracidad de los datos proporcionados por el banco.

Esta medida busca obtener una visión completa y objetiva de los movimientos realizados en el área, permitiendo a los investigadores identificar cualquier actividad inusual o sospechosa que pueda estar relacionada con la investigación. El núcleo central de la investigación se centra en determinar si Manuel Adorni ha experimentado un incremento patrimonial que no se corresponda con sus ingresos declarados como funcionario público.

Para ello, la Fiscalía analizará minuciosamente la evolución de su patrimonio a lo largo del tiempo, comparando sus bienes, ingresos y gastos con su actividad económica y su posición jerárquica en el gobierno. Se busca establecer si existe una discrepancia significativa entre su riqueza actual y sus recursos legítimos, lo que podría indicar la comisión de un delito de enriquecimiento ilícito.

La investigación se inició a raíz de la controversia generada por el viaje de Adorni y su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial. El jefe de Gabinete reconoció públicamente que Angeletti se había sumado a la comitiva oficial a pesar de no tener la condición de funcionaria pública, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad de su presencia en el viaje.

Para justificar la inclusión de su esposa, Adorni utilizó una frase que fue ampliamente interpretada como una falta de respeto hacia la ciudadanía: 'Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe'. Esta declaración exacerbó la indignación pública y motivó a la oposición a exigir una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del viaje y el patrimonio del funcionario.

La Fiscalía respondió a estas demandas presentando una denuncia formal y dando inicio a la investigación que se encuentra actualmente en curso. La complejidad de la investigación radica en la necesidad de recopilar y analizar una gran cantidad de información financiera y documental, así como de entrevistar a testigos y expertos en la materia.

La Fiscalía se ha comprometido a llevar adelante una investigación rigurosa y transparente, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar si existen pruebas suficientes para imputar a Manuel Adorni por el delito de enriquecimiento ilícito. La solicitud de información sobre las cajas de seguridad de Bettina Angeletti representa un paso significativo en la investigación, ya que podría revelar la existencia de bienes ocultos o ingresos no declarados que podrían estar relacionados con el presunto enriquecimiento ilícito de su esposo.

La Fiscalía espera que el análisis de los registros de acceso y las grabaciones de seguridad permita identificar a las personas que han tenido acceso a las cajas de seguridad y determinar si alguna de ellas está vinculada a actividades sospechosas o ilícitas. Además, la Fiscalía investiga si Angeletti ha realizado movimientos financieros inusuales o sospechosos en los últimos años, que podrían estar relacionados con el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

Se están analizando sus cuentas bancarias, inversiones y propiedades, con el objetivo de identificar cualquier transacción que no pueda ser justificada con sus ingresos declarados. La investigación también se extiende a las empresas y sociedades en las que Angeletti pueda tener participación, con el fin de determinar si ha utilizado estas entidades para ocultar bienes o lavar dinero.

La Fiscalía ha advertido que no descartará ninguna hipótesis y que investigará todas las líneas de investigación que puedan conducir a la verdad. El objetivo final es determinar si Manuel Adorni ha cometido un delito de enriquecimiento ilícito y, en caso afirmativo, llevarlo ante la justicia para que responda por sus actos. La investigación ha generado un gran impacto en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de altos funcionarios del gobierno.

La oposición ha aprovechado la oportunidad para criticar la gestión de Adorni y exigir su renuncia, mientras que el gobierno ha defendido al jefe de Gabinete y ha calificado la investigación como una persecución política. El desarrollo de la investigación será seguido de cerca por la ciudadanía y los medios de comunicación, que esperan que se esclarezcan los hechos y se haga justicia





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