Amistosos pre Mundial 2026: Bélgica golea y Argentina prepara su defensa del título

Resumen de los partidos amistosos jugados el 6 de junio de 2025, con resultados destacados como la victoria 5-0 de Bélgica sobre Túnez y la preparación de Argentina de cara al Mundial 2026. Otros seleccionados como Canadá, México y Costa Rica también reportaron triunfos en sus respectivos compromisos.

La jornada de amistosos previos al Mundial 2026 , celebrada este sábado 6 de junio, dejó un escenario de evaluaciones diversas para las selecciones en plena fase de preparación .

Los partidos sirvieron como pruebas de fuego para ajustar plantillas, probar estrategias y medir el nivel competitivo de cara a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Algunas naciones ratificaron su buen momento con victorias contundentes, mientras que otras buscarán reencontrarse con su mejor versión tras resultados adversos.

El ambiente en los estadios, desde el Snapdragon Stadium hasta la Raymond James Stadium en Tampa, reflejó la importancia que estos compromisos han adquirido en la fase final de la preparación, con aficiones expectantes y un seguimiento masivo a través de plataformas de streaming como Disney+ y ESPN. Uno de los focos centrales estuvieron en las actuaciones de Bélgica y Argentina.

La selección belga, que llega con la moral en alta tras su triunfo por 2-0 sobre Croacia, volvió a显示 su poder ofensivo al golear 5-0 a Túnez, equipo que previamente había caído ante Austria. Los goles belgas fueron obra de Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Lukébakio y Raskin, lo que demuestra una distribución amplia del ataque y profundidad en la plantilla.

Por otro lado, la campeona del mundo, Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se encuentra en territorio estadounidense ajustando los últimos detalles antes de iniciar la defensa de su título. Su primer amistoso de esta última etapa será contra Honduras, un rival que llega con la necesidad de rehabilitar su imagen tras no clasificarse para el Mundial 2026 y después de empatar sin goles ante Uzbekistán.

Argentina, en cambio, atraviesa un momento positivo luego de superar por la mínima a Rusia en su duelo anterior, y busca mantener esa racha. Otros combinados también aprovecharon la fecha FIFA para calibrar sus fuerzas. Canadá, anfitriona del torneo,superó con autoridad a Finlandia por 4-0 en su último compromiso, un resultado que alimenta la esperanza de un desempeño sólido como local.

México, por su parte, goleó 6-2 a Panamá en el Sports Illustrated Stadium de Nueva York, demostrando un ataque letal que ilusiona a su hinchada de cara al desafío mundialista. En cambio, selecciones como Brasil y Uruguay van a la búsqueda de mayor regularidad. Brasil, tras sufrir una dolorosa derrota 4-1 ante Nueva Zelanda hace tres meses, intenta revertir esa imagen negativa; mientras que Uruguay, después de perder 1-0 ante Japón, llega con la responsabilidad de recuperar su identidad competitiva.

En el caso de Ecuador, su empate 0-0 con Uzbekistán refleja un equipo aún en construcción, pero con la tranquilidad de un grupo que se maneja bien defensivamente. La victoria 4-0 de Costa Rica sobre North Macedonia marcó un contundente regreso a la senda del triunfo para los ticos.

En resumen, esta jornada amistosa dejó un mosaico de realidades: algunas selecciones consolidan su proyecto, otras luchan por encontrar su mejor versión y todas ajustan los últimos detalles en la recta final rumbo al Mundial 2026





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