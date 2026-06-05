Amistoso Internacional: Guatemala y República Checa empatan 1-1 en emocionante encuentro en Harrison

Resumen detallado del partido amistoso entre Guatemala y República Checa disputado el 4 de junio, con goles, cambios estratégicos y las incidencias más relevantes del encuentro.

El duelo amistoso entre la selección de Guatemala y la República Checa se llevó a cabo el pasado jueves 4 de junio en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en la ciudad de Harrison, bajo la transmisión en directo de TyC Sports.

Ambos conjuntos se enfrentaron en un encuentro que, aunque sin repercusiones en torneos oficiales, ofreció momentos de alta intensidad y jugadas destacadas que mantuvieron a los aficionados al filo de sus asientos. El partido comenzó a las 21:00 horas y la primera mitad se caracterizó por un ritmo equilibrado, con oportunidades para ambos lados que finalmente derivaron en los dos goles que definirían el marcador final.

Fue la República Checa la que abrió el marcador a los diez minutos del primer tiempo, tras una rápida transición que terminó con un disparo certero dentro de la red guatemalteca. Sin embargo, los locales no tardaron en responder; a los 41 minutos, Guatemala logró igualar el encuentro con un gol que surgió de una jugada colectiva y culminó con un cabezazo preciso del delantero que estuvo a cargo del ataque en ese momento.

El empate se mantuvo durante todo el primer tiempo, concluyendo sin que ninguna de las dos escuadras lograra romper el balance





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