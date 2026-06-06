Amistoso internacional entre Catar y El Salvador termina sin goles en Los Ángeles

Catar y El Salvador empataron 0-0 en un partido amistoso disputado en el estadio BMO Stadium de Los Ángeles. El encuentro sirvió como preparación para ambas selecciones, con cambios y tarjetas amarillas como principales incidencias.

El partido amistoso entre las selecciones de Catar y El Salvador se disputó en el estadio BMO Stadium de Los Ángeles , con un horario programado a las 17:00 horas del sábado 6 de junio.

El encuentro estuvo dirigido por el árbitro Rubiel Vázquez y contó con la transmisión en vivo de TyC Sports, que ofreció cobertura minuto a minuto. Durante el desarrollo del partido, ambos equipos realizaron cambios estratégicos en sus alineaciones, reflejando la naturaleza preparatoria del encuentro. Catar, bajo la capitanía de Khoukhi Boualem, mostró un estilo de juego posesivo y organizado, mientras que El Salvador, liderado por Mario González, adoptó una postura más defensiva y de contraataque.

Las primeras incidencias del partido incluyeron tarjetas amarillas para Styven Vásquez de El Salvador y Ahmed Fathy de Catar, lo que indicó un ritmo intenso y un arbitraje vigilante desde los minutos iniciales. En el segundo tiempo, Catar realizó dos modificaciones: la entrada de Assim Madibo por Ahmed Fathy y posteriormente Ahmed Alaaeldin por Yusuf Abdurisag, buscando renovar la energía y probar nuevas combinaciones en el mediocampo y el ataque.

El primer tiempo concluyó sin goles, con ambos equipos midiendo sus fuerzas y probando formaciones tácticas. Aunque no se reportaron tantos en el marcador, el partido sirvió como una oportunidad para que ambos combinados nacionales evalúen jugadores y sistemas de cara a competencias futuras. El Salvador, en su proceso de reconstrucción futbolística, aprovechó para dar minutos a valores jóvenes y experimentados, mientras que Catar, como campeón de Asia, continuó su preparación para mantener el nivel mostrado en el Mundial 2022.

La ausencia de goles no opacó la importancia del encuentro, ya que los entrenadores de ambas naciones recopilaron información valiosa sobre el rendimiento de sus futbolistas en condiciones competitivas. El estadio BMO Stadium, albergó a un número moderado de espectadores, muchos de ellos interesados en ver a Catar tras su desempeño en la Copa del Mundo. El clima en Los Ángeles resultó favorable para la práctica del fútbol, con temperaturas agradables y una cancha en buen estado.

En resumen, el amistoso terminó sin alteraciones en el marcador, pero dejó lecturas tácticas y de equipo para los cuerpos técnicos. La próxima ventana de partidos amistosos será crucial para que ambas selecciones afinen detalles antes de enfrentar compromisos oficiales en sus respectivas confederaciones





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fútbol Amistoso Catar El Salvador Los Ángeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Financiamiento: Los “si” y los “no” de la UE a los proyectos más grandes del MercosurGlobal Gateway es la herramienta europea para asistir el desarrollo de algunos proyectos. Exige descarbonización “obligatoria” y eso excluiría a Vaca Muerta.

Read more »

Los 4 alimentos infaltables para reforzar la memoria después de los 50 y evitar lagunas mentalesLa alimentación es fundamental para mejorar las habilidades cognitivas a medida que se envejece

Read more »

Los arqueros que hicieron historia en los Mundiales: récords de vallas invictasFabien Barthez y Peter Shilton encabezan el ranking con 10 partidos sin recibir goles. Repasá el top de los grandes guardianes del arco en la Copa del Mundo.

Read more »

Los gigantes del fútbol: Brasil, Alemania y Argentina en la historia de los MundialesBrasil, Alemania y Argentina lideran el ranking de presencias en la Copa del Mundo y marcan el pulso de la máxima cita del fútbol.

Read more »