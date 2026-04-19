Amigos en la cancha, rivales en la final: Driussi y Paredes, un lazo inquebrantable que trasciende el Superclásico

La historia de amistad entre Sebastián Driussi y Leandro Paredes, forjada desde la infancia en San Justo y fortalecida en Rusia y la Selección Argentina, llega a su punto álgido en la próxima final del Superclásico entre River y Boca. Ambos jugadores, figuras de sus respectivos equipos, demuestran que la rivalidad deportiva no es impedimento para un profundo respeto y cariño mutuo, recordando los tiempos de FIFA y las apuestas compartidas.

Somos rivales, no enemigos. Disfrutemos esta final histórica sin violencia. Así resuena la frase, cargada de significado, en la previa de un Superclásico que promete ser inolvidable. Detrás de esta contienda deportiva se esconde una historia de amistad que nació en las calles de San Justo, partido de La Matanza, y que hoy los encuentra en lados opuestos de la cancha, defendiendo los colores de River y Boca .

Sebastián Driussi, goleador y figura de River, recibe en el Monumental a Leandro Paredes, campeón del mundo y flamante refuerzo de Boca. Ambos, nacidos a pocas cuadras de distancia, compartieron desde pequeños sus primeros pasos en clubes barriales, La Justina Este y 12 de Octubre respectivamente, e incluso coincidieron brevemente en Brisas del Sud. La relación, forjada en la infancia, se mantuvo intacta a pesar de sus caminos iniciales divergentes en las inferiores de los clubes más grandes del fútbol argentino. Paredes recaló en Boca, mientras que Driussi lo hizo en River. Sin embargo, el destino los reencontró en Rusia, defendiendo los colores del Zenit. Lejos de sus raíces y atravesando la adaptación al fútbol ruso, Driussi y Paredes consolidaron una amistad que trascendió vestuarios, países y camisetas. Juntos disputaron 54 partidos entre las temporadas 2017/2018 y 2018/2019, coronando su sociedad con el título de la Liga Premier de Rusia en la 2018/2019. La conexión que fluía dentro del campo de juego se extendía naturalmente fuera de él: compartían habitación en las concentraciones, viajaban juntos y dedicaban horas a batallas virtuales de Superclásicos en la consola de videojuegos. Esta sintonía también se trasladó a la Selección Argentina, donde compartieron dos convocatorias en 2017 bajo la dirección de Jorge Sampaoli. Paredes, entre risas, recuerda la dificultad de vivir los Superclásicos lejos de casa, con compañeros del Zenit que eran todos de River: “Tuve que apagar el teléfono, encima mis compañeros del Zenit eran todos de River: Kranevitter, Driussi, Mammana... Fue difícil, apagué el teléfono y me fui a dormir re caliente, ja”. Estas anécdotas reflejan la profundidad de un vínculo que nació a los seis años y que los vio cumplir un sueño compartido: jugar juntos, aunque en la vida real los caminos de la vida hayan tomado direcciones opuestas en la élite del fútbol argentino. Las apuestas, un clásico en toda amistad futbolera, también formaron parte de su historia. “Siempre apostábamos en los Superclásicos, a veces una prenda de ropa y otras un asado... En esa etapa, ganó más él que yo”, confiesa Paredes. Estos pequeños duelos amistosos eran el reflejo de una rivalidad sana, de un respeto mutuo que se nutría desde la infancia. Cuando Paredes dejó Rusia para sumarse al PSG, Driussi le dedicó palabras cargadas de emoción: “Amigo, como te dije en varias ocasiones, era un sueño poder jugar en el mismo equipo con vos por todo lo que vivimos de chicos. Gracias por tu amistad, por estar siempre en todo momento. Se te va a extrañar a vos y a toda tu familia. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa y que sea con el mayor de los éxitos. ¡Allez Paris!”. Un mensaje que sintetiza una historia compartida, marcada por la nostalgia, la gratitud y un lazo inquebrantable forjado en las canchas de barrio y fortalecido en cada reencuentro. Hoy, el destino los vuelve a cruzar en el escenario más importante del fútbol argentino. El cariño y el respeto mutuo coexisten con la ferviente competencia. Más allá de los colores, de las tribunas y de lo que esté en juego, hay algo que permanece intacto: la convicción de que son rivales, sí, pero nunca enemigos. Aquella frase que nació en la distancia, en la previa de una final histórica, resuena con mayor fuerza que nunca, recordándonos que el fútbol, con sus giros inesperados, también nos regala historias de amistad que trascienden cualquier camiseta y cualquier resultado. El Superclásico de este fin de semana no será solo un partido, sino la reafirmación de un vínculo que comenzó en San Justo y hoy ilumina el corazón de dos grandes futbolistas que, a pesar de vestirse de rivales, comparten un mismo latido de amistad





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Driussi Paredes River Boca Superclásico Amistad Fútbol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beltrán debuta en el Superclásico contra Boca: antecedentes de porteros formados en RiverSantiago Beltrán, joven portero de River Plate, se prepara para su primer Superclásico contra Boca Juniors este domingo. El club repasa los debuts de otros arqueros de las inferiores del club ante el clásico rival, destacando el rendimiento actual de Beltrán quien ha mantenido su portería invicta en 9 de 15 partidos.

Read more »

Estreno en el arco: Dos arqueros inéditos se enfrentan en el SuperclásicoUn análisis histórico y comparativo de los debuts de arqueros suplentes en Superclásicos argentinos, rememorando el particular encuentro de 1976 y anticipando el próximo duelo con debuts bajo los tres palos.

Read more »

El Superclásico entre Acuña y Blanco por un lugar en el MundialEl partido del domingo entre River y Boca podría poner en la discusión al lateral izquierdo del Xeneize, que con sus buenas actuaciones podría arrebatarle su lugar en la Copa del Mundo al Huevo.

Read more »

La conferencia de Montiel y Paredes: el campo de juego y el árbitro, en el centro de la escenaLos campeones del mundo palpitaron el superclásico del domingo entre River y Boca en el Monumental.

Read more »

Montiel y Paredes Palpitan el Superclásico: Respeto Arbitral y Cansancio del CampoGonzalo Montiel (River) y Leandro Paredes (Boca), ambos campeones del mundo con la Selección Argentina, hablaron en conferencia de prensa sobre el próximo Superclásico. Abordaron el estado del campo de juego del Monumental, la actuación arbitral y la importancia emocional del encuentro, reafirmando su compromiso y deseo de seguir compitiendo al más alto nivel.

Read more »

León suelto: Driussi, ante un Súper para afianzar su gran momentoEl Gordo, que ya sabe lo que es convertirle a Boca, jugará el clásico en plena levantada y siendo el goleador del ciclo del Chacho Coudet.

Read more »