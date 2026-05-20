AMG CLE 53 Cabrio: Mercedes-Benz presenta un deportivo con techo para uso cotidiano y viajes al aire libre

El AMG CLE 53 Cabrio se ha puesto a la venta a través de Prestige Auto, representante oficial de la marca en el país, para României. Combina la cobertura del tejado con las características deportivas de la división de alto rendimiento de Mercedes-Benz, AMG. El modelo es adecuado para aquellos que buscan rendimiento avanzado, pero también un vehículo pensado para su uso cotidiano y viajes al aire libre. Los aspectos destacados del CLE 53 4MATIC+ Cabrio incluyen los pasarruedas ensanchados, la parrilla AMG con forma de 'A' y los paragolpes delanteros con grandes entradas de aire que mejoran el flujo aerodinámico.

Un descapotable disponible desde fábrica a través de Prestige Auto es el único representante oficial de la marca en el país. Combina el diseño del techo con el enfoque deportivo de AMG, que se caracteriza por una línea deportiva y una parrilla ‘A’ clásica y entradas de aire grandes en los parachoques delanteros.

Al tratarse de un modelo pensado para el uso cotidiano y viajes al aire libre, incluye faros Digital Light, paquetes exteriores y elementos técnicos, como una pantalla de 12,3 pulgadas para el instrumental y una central de 11,9 pulgadas para el conductor, que puede inclinarse eléctricamente entre 15 y 40 grados para evitar reflejos y una tecnología multimedia MBUX con navegación y realidad aumentada, compatibilidad con CarPlay y Android Auto, head-up display, cámara de 360° y sistema de sonido Burmester 3D. Además, incluye dos sistemas de climatización automática Thermatic y tecnología Mild-Hybrid (MHEV) con un motor de 3.0 litros que entrega 449 CV y 560 Nm de torque, complementados con tracción integral 4MATIC+.

Este vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Incluye dirección en el eje trasero, suspensión AMG Ride Control con amortiguación adaptativa, ulike programas de conducción y asistentes activos de dirección, control de distancia y detección de cambios de carril, entre otros





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