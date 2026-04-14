América Latina en la carrera global por los minerales críticos: Una oportunidad estratégica

La región latinoamericana se perfila como un actor clave en la nueva carrera global por los minerales críticos, esenciales para la electrificación, la inteligencia artificial y la industria militar. Un foro económico en Washington DC, durante la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, analizó el papel crucial de la región, destacando sus recursos, potencial y los desafíos a superar, como los cuellos de botella en el procesamiento.

América Latina podría jugar un papel fundamental en la nueva competición global por los minerales críticos , impulsada por la creciente demanda de electrificación, inteligencia artificial y la industria militar. La clave reside en cómo superar los obstáculos y resolver los cuellos de botella existentes en la cadena de suministro. El desarrollo de esta industria requerirá 'billones de dólares y tiempo'. Estas fueron las palabras de José Luis Manzano, presidente de Integra Capital, durante un panel en el que compartió escenario con Barbara Humpton, CEO de USA Rare Earth, y que fue moderado por Steve Clemons, editor de Semafor. El medio organizó este foro de debate económico en el marco de las reuniones de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Washington DC.

Manzano enfatizó la posición estratégica de América Latina en esta nueva era: “El papel de América Latina es fácil de identificar: está en el upstream”, refiriéndose a la fase de extracción de los minerales. “Tenemos recursos no explotados en tierras raras, tenemos los recursos más grandes en litio… Litio, litio, litio”, declaró ante una audiencia repleta en el hotel Conrad de la Avenida New York. La región combina una geología favorable, un capital humano capacitado y el acceso a los mercados globales. “Latinoamérica tiene lo que el hemisferio occidental necesita”, resumió, planteando la posibilidad de convertirse en “un proveedor confiable” en un mundo cada vez más fragmentado. La región destaca por su estabilidad política, un factor clave en el contexto actual.

En este panorama, Venezuela emerge como un actor potencial para reinsertarse en la escena global. “Venezuela ha vuelto”, afirmó Manzano, resaltando el proceso de recuperación del país tras un periodo de aislamiento. Además del petróleo y el gas, el empresario hizo hincapié en el potencial minero de la nación: “El tamaño del fenómeno geológico que creó ese petróleo seguramente creó mucha riqueza mineral”. En Venezuela, añadió, “las políticas se están construyendo” para impulsar el desarrollo del sector.

Ante el aumento global de la demanda, Manzano, fundador de Integra Capital, señaló que la industria enfrenta limitaciones significativas, los ya mencionados “cuellos de botella”. “No se trata de dinero, se trata de acceso. Por eso se llaman ‘minerales críticos’. Si no, se llamarían ‘minerales caros’”, explicó Manzano. Estos cuellos de botella se concentran “en el procesamiento” de los minerales. Por ello, se destaca la necesidad de diversificar a los proveedores, incluyendo países como Argentina y Brasil, y de desarrollar la capacidad industrial en Estados Unidos.

Humpton, por su parte, explicó que el gobierno estadounidense ya está involucrado en la financiación de proyectos destinados a asegurar el suministro de estos minerales estratégicos. “El gobierno de EE.UU. ha reconocido que hay un problema de seguridad nacional que debe resolverse”, subrayó. Asimismo, resaltó que el apoyo gubernamental funciona como un catalizador para atraer capital privado y acelerar las inversiones a lo largo de toda la cadena de valor. Se propuso la idea de un “patriotismo industrial”, con una coordinación estrecha entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de garantizar las capacidades estratégicas necesarias.

Manzano advirtió sobre la magnitud del desafío: el desarrollo de esta industria “tomará billones en términos de dinero y tomará tiempo”, un proceso que requerirá una coordinación política efectiva y la creación de nuevas capacidades industriales. El éxito de América Latina en esta carrera por los minerales críticos dependerá de su capacidad para atraer inversión, desarrollar infraestructura y establecer acuerdos estratégicos que le permitan convertirse en un actor clave en la economía global del futuro.





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