América de Cali vs. Macará por Copa Sudamericana el jueves 28 de mayo

América de Cali se enfrentará a Macará por la Copa Sudamericana el jueves 28 de mayo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El partido se jugará a las 21:30hs. y se televisará por Disney+ Premium y ESPN 2.

América de Cali se enfrentará a Macará por Copa Sudamericana el jueves 28 de mayo. El partido se jugará a las 21:30hs. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y se televisará por Disney+ Premium y ESPN 2.

El encuentro será dirigido por el árbitro Mario Díaz de Vivar Bogado. América de Cali jugará de local, mientras que Macará visitará el estadio. Este partido corresponde a la fecha 6 de la Copa Sudamericana, en el grupo a. Puedes seguir en vivo todas las incidencias del partido entre América de Cali vs. Macará en TyC Sports, con un minuto a minuto completo.

El partido también será televisado en Disney+ Premium y ESPN 2, a partir de las 21:30hs. No te pierdas las novedades del encuentro en vivo entre América de Cali vs. Macará. América de Cali y Macará disputarán el partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde América de Cali jugará de local. El árbitro designado para el partido es Mario Díaz de Vivar Bogado.

América de Cali se enfrentará a Macará por la Copa Sudamericana en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El partido se jugará a las 21:30hs. y se televisará por Disney+ Premium y ESPN 2. América de Cali jugará de local, mientras que Macará visitará el estadio. El árbitro designado para el partido es Mario Díaz de Vivar Bogado.

América de Cali y Macará disputarán el partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El encuentro será dirigido por el árbitro Mario Díaz de Vivar Bogado. América de Cali se enfrentará a Macará por la Copa Sudamericana en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El partido se jugará a las 21:30hs. y se televisará por Disney+ Premium y ESPN 2.

América de Cali jugará de local, mientras que Macará visitará el estadio. El árbitro designado para el partido es Mario Díaz de Vivar Bogado. América de Cali y Macará disputarán el partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El encuentro será dirigido por el árbitro Mario Díaz de Vivar Bogado.

América de Cali se enfrentará a Macará por la Copa Sudamericana en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El partido se jugará a las 21:30hs. y se televisará por Disney+ Premium y ESPN 2. América de Cali jugará de local, mientras que Macará visitará el estadio. El árbitro designado para el partido es Mario Díaz de Vivar Bogado.

América de Cali y Macará disputarán el partido en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El encuentro será dirigido por el árbitro Mario Díaz de Vivar Bogado





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