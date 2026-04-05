Amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe: Detienen a un adolescente y se investigan los mensajes

La provincia de Santa Fe se encuentra en alerta tras la viralización de amenazas de tiroteos en escuelas. Un adolescente fue detenido en relación a los mensajes y se investiga el origen y alcance de las amenazas. La comunidad educativa, en especial en Rafaela y San Cristóbal, vive momentos de temor e incertidumbre.

La directora de una escuela en Santa Fe denunció la viralización de amenazas de posibles nuevas masacres escolares en la provincia. Este alarmante suceso desencadenó una serie de acciones por parte de las autoridades, incluyendo allanamientos y la detención de un joven de 16 años en Sunchales, una localidad santafesina. Las amenazas se propagaron rápidamente en la comunidad educativa de diversas ciudades de la provincia, como Rafaela y Sunchales, ubicadas en el oeste de Santa Fe .

La situación se agravó tras la difusión de otra amenaza que circuló a través de WhatsApp, en la que se mencionaba un supuesto 'plan B' destinado a completar el ataque en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un alumno previamente había cometido un trágico acto. La preocupación se intensificó al conocerse el contenido de la amenaza, que anticipaba tiroteos en las escuelas secundarias técnicas y biotécnicas de Rafaela, acompañada de imágenes de armas de fabricación casera. Esta información, difundida a través de redes sociales y grupos de padres en WhatsApp, generó temor y ansiedad, lo que resultó en la inasistencia de muchos estudiantes a clases durante varios días, evidenciando el profundo impacto psicológico en la comunidad educativa.\La respuesta de las autoridades ante las amenazas fue inmediata. La denuncia penal fue presentada por la directora de la Escuela “Malvinas Argentinas”, y el caso está siendo investigado por la fiscal Lorena Korakis, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rafaela. Como resultado, se llevaron a cabo una serie de operativos, incluido un allanamiento en Sunchales, en una vivienda situada en la avenida Hipólito Yrigoyen. Durante el allanamiento, se identificó al adolescente señalado como responsable de las publicaciones amenazantes. Además, se incautó un revólver cargado, propiedad del abuelo del adolescente, y varios dispositivos informáticos que serán sometidos a peritajes. El objetivo de estos peritajes es determinar el origen y el alcance de los mensajes difundidos, con el fin de identificar a posibles cómplices y esclarecer la magnitud del incidente. El joven fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, mientras que la investigación continúa en curso. No se descartan nuevos procedimientos ni la identificación de otros involucrados, lo que demuestra la determinación de las autoridades en abordar la situación.\El miedo a nuevos actos de violencia escolar se intensificó con la aparición de un mensaje anónimo que avivó el fantasma de otro posible atacante. El pasado miércoles 1 de abril, otro mensaje alarmante circuló a través de WhatsApp, anunciando la posibilidad de un nuevo tiroteo. Esta información se difundió entre estudiantes y padres de diferentes escuelas primarias y secundarias de San Cristóbal, la misma ciudad donde ocurrió el trágico incidente que terminó con la vida de Ian Cabrera. El mensaje, con un tono preocupante, alertaba sobre un posible 'plan B', sugiriendo que, tras el fracaso del 'plan A', se planeaba llevar a cabo ataques en grupos. Esta información causó pánico y temor en la comunidad educativa, lo que llevó a padres a tomar decisiones drásticas, como mantener a sus hijos en casa por seguridad. La situación refleja la profunda inseguridad y la incertidumbre que generan las amenazas de violencia en el ámbito escolar, y subraya la urgente necesidad de implementar medidas de prevención y protección efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal educativo





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