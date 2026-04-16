Amenazas de tiroteo en el Colegio Carlos Pellegrini y otros 10 casos sacuden a escuelas argentinas

Grafitis con advertencias de tiroteo aparecieron en el Colegio Carlos Pellegrini de la UBA, sumándose a más de 10 incidentes similares en escuelas de todo el país. Las autoridades investigan y refuerzan medidas de seguridad y prevención de violencia.

Aparición de grafitis con amenazas de tiroteo genera alarma en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini , dependiente de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ). El mensaje, escrito con tinta negra en el interior de las instalaciones, rezaba: 'Viernes 16, los vamos a matar'. Este incidente se suma a más de una decena de casos similares reportados en escuelas de diversas provincias argentinas, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades educativas y policiales.

El Carlos Pellegrini emitió un comunicado oficial para denunciar el contenido de los grafitis, calificándolos como 'discursos de odio, discriminación y amenazas'. Si bien no se especificó la ubicación exacta de las pintadas, las autoridades reafirmaron su 'absoluto y categórico rechazo a estas manifestaciones' que contravienen los reglamentos institucionales y atentan contra los valores de 'respeto, diversidad e inclusión'.

La institución educativa aseguró haber implementado 'medidas de prevención' para mitigar conflictos cotidianos, incluyendo talleres y espacios de trabajo con estudiantes a cargo del equipo de tutorías. Además, se anunció la continuidad de programas enfocados en 'convivencia y el ejercicio de la ciudadanía', con énfasis en la 'prevención de violencia y bullying', así como 'espacios de escucha activa' para que los alumnos expresen sus inquietudes en un ambiente seguro. Los grafitis han sido debidamente documentados y removidos.

La imagen de la pared amenazante, ubicada en el edificio del colegio en Recoleta, se viralizó rápidamente en redes sociales, acompañada por la inscripción 'Viernes 16 los vamos a matar, tiroteo CECAP en serio'. Este caso se suma a otra amenaza surgida recientemente en el baño del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, en Liniers, con un mensaje similar para el jueves 16 de abril y la escalofriante frase: 'Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue'.

Ante estas situaciones, los estudiantes alertaron a la dirección, que procedió a dar aviso a la policía y a formalizar la denuncia. La puerta del baño con la inscripción fue retirada para ser peritada, y se inició una revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento. En respuesta, las autoridades policiales y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo una evaluación exhaustiva del edificio, resultando en la suspensión temporal de clases hasta que se garantizó la seguridad.

Este fenómeno de amenazas escritas no es aislado. Se han registrado casos similares en colegios de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. La característica común de estas advertencias es la inclusión de una fecha específica y la mención de un tiroteo inminente o la advertencia a los alumnos de no asistir al establecimiento.

La justicia ha intervenido en varios de estos casos para determinar su veracidad, aunque hasta el momento la mayoría se considera que podrían ser retos virales originados en redes sociales. A pesar de ello, se han realizado allanamientos en domicilios de alumnos para intentar identificar a los responsables de estas intimidaciones que siembran el pánico en el ámbito educativo.





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