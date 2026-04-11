Amenaza de tiroteo en escuela de Entre Ríos: investigan a una estudiante de 16 años

La comunidad educativa del Instituto “Nuestra Señora de la Merced” de La Paz, Entre Ríos, se vio conmocionada por una amenaza de tiroteo. La Policía investiga a una estudiante de 16 años como presunta autora. Se activaron protocolos de seguridad, se implementaron medidas preventivas y se desplegó un operativo policial.

Una seria amenaza de tiroteo sacudió a la comunidad educativa del Instituto “Nuestra Señora de la Merced”, situado en la ciudad de La Paz , en la provincia de Entre Ríos . La investigación se inició a raíz del descubrimiento de una inscripción alarmante en el baño de mujeres del colegio: “10/04/2026 Tiroteo”. Este hallazgo encendió las alarmas y obligó a las autoridades escolares a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.

La situación condujo a la inmediata intervención de la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación (CGE), lo que demuestra la gravedad con la que se tomó la amenaza y la importancia de la colaboración interinstitucional.\El anuncio de la posible tragedia sembró el pánico entre las familias de los alumnos. El temor y la incertidumbre generaron un considerable ausentismo escolar, ya que muchos padres optaron por no enviar a sus hijos a clases, actuando por precaución y priorizando la seguridad de sus descendientes. En paralelo, la institución educativa implementó diversas medidas preventivas para mitigar los riesgos. Se organizó un ingreso escalonado para los estudiantes, con el objetivo de facilitar un control más exhaustivo y evitar aglomeraciones. Además, se recomendó a los alumnos que asistieran acompañados por un adulto, medida que buscaba aumentar la vigilancia y la protección en las inmediaciones del colegio. El establecimiento emitió un comunicado oficial para tranquilizar a la comunidad, asegurando que se habían activado los protocolos de seguridad correspondientes y que se estaba trabajando para esclarecer los hechos y prevenir cualquier incidente. El CGE informó que el equipo de abordaje de situaciones complejas se presentaría en el lugar para colaborar con el equipo directivo, los docentes y los estudiantes, brindando apoyo y asesoramiento en este momento crítico.\Los avances en la investigación policial fueron significativos. La División Cibercrimen, utilizando técnicas de rastreo digital, logró identificar a una adolescente de 16 años, alumna de sexto año del colegio, como presunta autora de las amenazas. La investigación se basó en el análisis de diversas fuentes de evidencia, incluyendo la inscripción en el baño, el envío de dos correos electrónicos intimidatorios a la casilla oficial de la institución y otros indicios. La Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la estudiante, durante el cual se secuestraron un celular y una notebook que serán peritados para determinar la autoría de los mensajes y recabar más pruebas. Durante el procedimiento, también se revisó la mochila de la estudiante, aunque afortunadamente no se encontraron elementos que representaran un peligro inminente. Como medida de seguridad adicional, en la jornada posterior a la amenaza, se desplegó un operativo policial en las inmediaciones del colegio, incluyendo agentes de civil, con el objetivo de garantizar el ingreso y egreso seguros de los alumnos. Las autoridades de la Jefatura Departamental La Paz, según informó Elonce, solicitaron una reunión con la Departamental de Escuelas, con el apoyo de otros organismos, para ofrecer herramientas que permitan identificar y prevenir situaciones de riesgo, y así evitar que este tipo de incidentes escalen a mayores consecuencias





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