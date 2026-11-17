Tras detener a Santino Alvarado, hijo de un capo narco, recibieron llamada amenazando con matar inocentes si no liberan al imputado por narcotráfico y lavado de activos en Rosario.

Las fuerzas policiales de Rosario, bajo el mando del ministro Alejandro Pullaro, registraron una grave amenaza telefónica contra la seguridad pública y los ciudadanos inocentes tras la reciente detención de Santino Alvarado. La llamada fue registrada por la central del 911 el domingo pasado a las 22:30, momento en el que los operadores recibieron una comunicación intimidatoria que exigía la inmediata liberación del joven imputado.

Detalles De La Intimidación Telefónica

El mensaje telefónico, originado en una línea radicada en la ciudad santafesina, tuvo una duración extremadamente breve de apenas 20 segundos, lo que evidenció la rapidez y la intención directa de causar pánico en la operación. Desde esta línea, la persona desconocida exigió de manera explícita la salida del joven de prisión, advirtiendo que, de no cumplirse esta demanda, se procedería a matar gente inocente. Esta solicitud directa构成了 el núcleo de la amenaza que busca coaccionar a las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Santa Fe.

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Imputaciones Contra Santino Alvarado

Santino Alvarado fue detenido en su domicilio tras una operación donde, al visualizar a los efectivos de las fuerzas federales, rompió tres teléfonos celulares antes de ser capturado. La justicia lo indagó como el presunto organizador de una estructura narco, actuando bajo las directivas de su padre, quien es reconocido como un capo narco de la región. Las investigaciones en curso indican que el joven desempeñaba un rol central en la coordinación y ejecución de las operaciones ilegales de la organización criminal familiar.

Las cargas legales son severas y abarcan múltiples facetas del delito organizado. La causa judicial le atribuye participación activa en maniobras de tráfico de estupefacientes, incluyendo el rol en la caída de un cargamento significativo de 433 kilos de cocaína que fue secuestrado por las autoridades durante una intervención previa. Este hecho destaca la magnitud logística y el alcance territorial de la red que se intenta desmantelar con las acciones recientes.

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Además del tráfico de drogas, Alvarado enfrenta cargos graves por lavado de activos, específicamente vinculados a la compra de diez vehículos entre 2023 y 2026. Estas transacciones financieras sospechosas forman parte del entramado económico que busca blanquear los recursos provenientes del narcotráfico. Asimismo, la investigación apunta a presuntos ofrecimientos de armas de guerra, incluyendo fusiles, granadas y ametralladoras, en el mercado ilegal, lo que eleva el perfil de peligro que representa este imputado para la sociedad.

Medidas De Seguridad Y Próximos Pasos

En respuesta a la gravedad de la amenaza telefónica, el ministro de Seguridad, Alejandro Pullaro, emitió una circular interna este lunes para requerir extremas precauciones a todas las patrullas operativas en la calle. Este protocolo busca blindar a los efectivos policiales y prevenir posibles represalias violentas contra la ciudadanía o el aparato judicial. Los mandos policiales han ordenado intensificar las tareas de patrullaje preventivo en puntos clave de la ciudad de Rosario para disuadir cualquier intento de acción violenta.

Actualmente, las autoridades continentales y judiciales están avanzando con rigor en la identificación técnica de la línea telefónica utilizada para realizar la llamada intimidatoria. Este rastro digital es crucial para localizar a los responsables directos de la amenaza y fortalecer el caso contra la organización criminal. Mientras se espera el resultado de estas pericias y se aguardan nuevas determinaciones en el expediente judicial, la policía mantiene el estado de alerta máxima en la jurisdicción santafesina.