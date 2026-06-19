Alyson, la niña de 11 años que cumplió su sueño de jugar en River Plate

Una niña de 11 años de Concordia, Entre Ríos, logró convertirse en jugadora de River Plate después de destacar en una prueba. Su historia está marcada por la pasión por el fútbol, el apoyo familiar y comunitario, y una madurez admirable frente a la oportunidad.

Alyson tiene 11 años y está en Sexto Grado. Desde muy pequeña, a los cuatro o cinco años, ya repetía que le gustaba el fútbol, buscando siempre aprender algo nuevo sobre el juego.

Su pasión es tan grande que habla de fútbol todo el día, lo mira, lo juega; cuando está sola con la pelota parece que no existe nada más en el mundo. Su camino comenzó en una plaza de Concordia, Entre Ríos, donde empezó a patear la pelota. Sus padres la anotaron después en el Club Salto Grande y, con el tiempo, encontró su lugar en el Club Defensores del Barrio Nebel, donde hoy juega en cancha de 11.

Alyson aprendió a jugar en varias posiciones porque siempre miró y sigue mirando fútbol. Con la categoría 2015, donde juega con chicos, sale de lateral derecho, a veces de volante o de central. En la sub-12 femenina, suele jugar de 9 o de extremo; y a veces le pide a la profe jugar más en el medio para ayudar a sus compañeras.

Su sueño de probarse en un club grande comenzó cuando, después de cierta timidez, un día cambió su mentalidad. Con apenas 11 años, tomó valor y le hizo una promesa a su mamá: si alguna vez veía una convocatoria para una prueba de fútbol, que la anotara sin dudarlo. Su mamá no dejó pasar la oportunidad y completó un formulario para una prueba que el Club Atlético River Plate realizaría en Hurlingham para la categoría 2015.

Tras recibir el correo de confirmación para el 12 de diciembre de 2025, la familia se enfrentó al desafío económico que implicaba el viaje. La comunidad y las familias del Club Nébel se solidarizaron de inmediato, impulsándolos a abrir un alias y organizar rifas para recaudar los fondos. La gran noticia llegó en una cena familiar, cuando su papá, con complicidad, le pidió a su mamá que le diera la sorpresa.

Al preguntarle si realmente quería ir a probarse, Alyson no lo dudó un segundo. El proceso de selección fue exigente y requirió de toda su templanza. Aquel 12 de diciembre, tras jugar varios partidos intensos, Alyson logró superar el primer filtro junto a solo 10 nenas más, ganándose el derecho de viajar a Buenos Aires en febrero de 2026 para entrenar con el plantel estable. Durante casi dos semanas, del 9 al 20 de febrero, dejó todo en la cancha.

El día final, el cuerpo técnico comenzó a llamar a las familias una por una para dar las devoluciones. A la mamá de Alyson le pidieron un último esfuerzo: que se quedara una semana más. A los tres días, el teléfono volvió a sonar con la noticia más hermosa: querían que fuera, oficialmente, jugadora de River. Alyson sintió una felicidad inexplicable.

Una de las entrenadoras, al verla al principio, notó que se estaba comparando con las demás y las cosas no le salían. Le pidió que soltara todo, que simplemente jugara a lo que ella ama.

Cuando entendió que no tenía que demostrarle nada a nadie, su fútbol cambió por completo: se relajó, empezó a disfrutar y su talento fluyó de otra manera, entendiendo que el fútbol no es solo meter goles o gambetear a todas, sino saber ser parte de un equipo. Verla divertirse en esa cancha fue el momento en que supo que, pase lo que pase, ella ya había ganado.

Hoy, Alyson vive esta oportunidad con una madurez admirable, consciente de que ocupa un lugar con el que muchas nenas sueñan y que no todas pueden alcanzar. Por eso, no hay un solo día en que no vaya feliz a entrenar, dejando el alma en el gimnasio y en la cancha, y sintiendo una gratitud inmensa hacia su familia. Esa inmensa alegría también se traduce en la hermosa vida de club que disfruta día a día.

Los pasillos de River se volvieron el escenario de momentos mágicos, donde junto a su familia espera el paso de los jugadores de Primera División para conseguir una firma o una foto de recuerdo. Entre risas, Alyson recuerda una anécdota muy especial de sus primeros días: una compañera la invitó a conocer el Estadio Monumental por dentro y, sin saber que el acceso estaba restringido, terminaron las tres caminando por el lugar hasta que el personal de seguridad, muy amablemente, tuvo que pedirles que salieran.

También vivió un momento gracioso cuando se metió sin querer en la sala de conferencias y estaban ensayando los del coro; todos se le quedaron mirando, así que salió corriendo y se tentó de risa





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