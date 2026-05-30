Always Ready vence a ABB en la fecha 10 de la Primera División de Bolivia

Always Ready se impuso por 1-0 a ABB en el estadio Municipal de El Alto, con gol en el primer tiempo. El partido tuvo varias tarjetas amarillas y cambios estratégicos. Con este resultado, Always Ready suma tres puntos importantes en la liga boliviana.

El encuentro entre ABB y Always Ready correspondiente a la fecha 10 de la Primera División de Bolivia se disputó este sábado 30 de mayo en el estadio Municipal de El Alto, con inicio a las 16:00 horas.

El partido, que fue transmitido en vivo por TyC Sports, contó con el arbitraje de Carlos Arteaga. Ambos equipos llegaban con necesidades de sumar puntos para escalar posiciones en la tabla, especialmente ABB, que buscaba alejarse de la zona de descenso. Always Ready, por su parte, intentaba consolidarse en los puestos de arriba tras una racha irregular. El primer tiempo comenzó con intensidad, y a los 26 minutos, Adriel Guillermo recibió una tarjeta amarilla por una falta temprana.

Sin embargo, la emoción llegó a los 35 minutos cuando Always Ready logró abrir el marcador con un gol que puso a la visita en ventaja. La anotación generó reacciones en el banco de ABB, que intentó reaccionar antes del descanso. Sobre el final de la primera parte, Sebastián Claure y Alejandro Bejarano Sajama vieron la cartulina amarilla en los minutos 37 y 38 respectivamente, mostrando la tensión del encuentro.

El árbitro decretó el final del primer tiempo con el marcador 0-1 favorable a Always Ready. En el segundo tiempo, ABB realizó un cambio temprano: ingresó Jair Catuy en lugar de Layonel Figueroa, buscando mayor vocación ofensiva. A los 3 minutos de la reanudación, Denilson Valda fue amonestado con tarjeta amarilla, lo que reflejó la lucha en el mediocampo.

A pesar de los intentos de ABB por igualar el marcador, Always Ready mantuvo la ventaja y supo controlar el juego en los minutos finales. El partido terminó con la victoria para Always Ready por 1-0, un resultado que los impulsa en la tabla mientras que ABB deberá seguir trabajando para mejorar su rendimiento en el torneo. La jornada 10 dejó emociones y un triunfo clave para la visita en el estadio Municipal de El Alto





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