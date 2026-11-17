Julián Alvarez y Alexis Mac Allister sorprendieron a hinchas en Cordoba firmando prendas de River Plate y Argentinos Juniors antes del amistoso.

La llegada del plantel de la Selección Argentina a Córdoba para disputar un encuentro amistoso no solo se caracterizó por la logística del viaje, sino por la cálida interacción de sus figuras con la afición local. El martes 17 de noviembre, jugadores clave como Julián Álvarez y Alexis Mac Allister detuvieron su rutina para conectarse con los seguidores, generando un ambiente distendido en las inmediaciones del estadio.

El recibimiento en el barrio Los Boulevares estuvo marcado por una notable cantidad de hinchas y por la buena onda que los propios futbolistas proyectaron ante las cámaras. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de los medios y las redes sociales fue un gesto específico realizado durante las firmas de autógrafos, que resaltó los vínculos emocionales de los estrellas con sus clubes de formación.

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Interacción emocional con clubes históricos

En un carrusel de cuatro fotografías publicadas por la cuenta oficial de la AFA en sus redes sociales, se destacaron imágenes que reflejan la identidad de los jugadores con sus orígenes en el fútbol argentino. Mac Allister , quien se formó en Argentinos Juniors , fue sorprendido por un fanático que le entregó un piluso (gorro) del CABJ (Boca Juniors). A pesar de su trayectoria en Liverpool, el centrocampista no dudó en firmar la prenda de su ex club, demostrando un respeto profundo por su pasado futbolístico.

La escena se repitió con Julián Álvarez , quien también fue interceptado por un hinchal con una camiseta del River Plate . El delantero del Atlético de Madrid , oriundo del Millonario, firmó la casaca con naturalidad. Este momento no quedó aislado, ya que posteriormente le pidieron autógrafo a Santiago Beltrán , quien es futbolista actual del CARP (Club Atlético River Plate), completando así el círculo de conexiones con los grandes clubes de la capital federal.

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Logística del encuentro internacional

El partido oficial entre la Selección Argentina y Costa Rica está programado para disputarse el martes 17 de noviembre. La cita deportiva se llevará a cabo desde las 20:00 horas en el estadio Mario Alberto Kempes , ubicado en la ciudad de Córdoba . Este escenario será el testigo del duelo preparatorio que sirve para medir el rendimiento del combinado local antes de compromisos futuros.

Para los aficionados que no puedan asistir presencialmente, el encuentro tendrá cobertura televisiva integral. Se podrá ver en vivo a través de los canales TyC Sports y Telefe . Además, se habilitará un seguimiento minuto a minuto de la partida a través de plataformas digitales, asegurando que la información esté actualizada para toda la audiencia interesada en el desarrollo de la acción.

Proyecciones de alineaciones posibles

Las expectativas sobre elonce probable de Argentina apuntan a una formación sólida que incluya a Emiliano Martínez en la valla; en la defensa, Agustín Giay , Lisandro Martínez , Facundo Medina y Román Vega . En el medio campo, se espera la participación de Alexis Mac Allister , Máximo Perrone y Enzo Fernández , quienes serán claves para conectar la defensa con el ataque.

En la línea ofensiva, los nombres que más circulan son Nicolás Paz , Gianluca Prestianni y el mencionado Julián Álvarez . Por parte de Costa Rica , se prevé que su plantel arranque con Patrick Sequeira como arquero, apoyado por una defensa que incluye a Joseph Mora , Francisco Calvo , Juan Pablo Vargas y Kenay Myrie . En la medular y ataque, figuras como Roan Wilson , Josimar Alcócer y Manfred Ugalde podrían ser determinantes para sorprender al rival.