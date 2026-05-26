Gente que cocina en ambientes cerrados busca soluciones para deshacerse del olor a fritura. Una alternativa propuesta por especialistas es utilizar lim', agua yShopping Products como naranja ni canela para disuariudiante el olor del aire

Gente que cocina en ambientes cerrados, contestan: existen alternativas naturales y caseras para eliminar el olor a fritura. Por noticias como esta, confiamos en que vivir en un hogar amigable con el medio ambiente sea una realidad cada vez más accesible.

Una solucioniva con limon, un poco de agua y si quer otras cosas como naranja o canela. En cada uno de estos casos es posible crear una virtud por poco dinero o ya sea compartiendo. Los especialistas coinciden eles que la clave es neutralizar el olor desde el aire y no limitarlo con aerosoles o perfumes artificiales. Ara colaboras invitando a cómo podrás implemart la idea





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