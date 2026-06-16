Alta tensión política en Argentina por moción de censura contra Adorni y proyecto de propiedad privada

El peronismo impulsa una moción de censura contra el jefe de Gabinete Guillermo Adorni tras el escándalo por sus ahorros en negro y criptomonedas, buscando su destitución en una sesión senatorial clave. La iniciativa requiere dos tercios de votos para abrir el debate y genera presiones sobre el oficialismo, que también intenta aprobar un proyecto de propiedad privada. La UCR y otros bloques dialoguistas tienen la llave del resultado.

El escenario político argentino se encuentra en un momento de alta tensión debido a la moción de censura que el peronismo impulsa contra el jefe de Gabinete, Guillermo Adorni , con el objetivo de interpelarlo y destituirlo.

Esta iniciativa llega en vísperas de la sesión del Senado prevista para el jueves, donde el destino de Adorni parece estar ligado a las explicaciones que dio sobre sus "ahorros en negro" y al descubrimiento de 500.000 dólares en criptomonedas, hechos que han irritado a casi todo el espectro político. La situación ha generado un malestar que trasciende los bloques opositores y se extiende incluso entre sectores que tradicionalmente han dialogado con el oficialismo, poniendo en jaque la estabilidad del Gobierno.

El peronismo, liderado por figuras como José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana di Tullio, busca aprovechar la sesión para tratar la moción sobre tablas, es decir, sin dictamen de comisión, lo que requiere una mayoría de dos tercios de los senadores presentes para habilitar el debate y luego la mitad más uno para su aprobación. Si se logran los dos terchos iniciales, la destitución quedaría prácticamente encaminada.

Para ello, cuentan con 21 votos propios, a los que se suman los dos del santiagueño Gerardo Zamora y otros dos de Justicia Social Federal, y aspiran a conseguir el apoyo de los tres de Convicción Federal, lo que les daría 28 voluntades. Además, esperan estirar ese número con el respaldo de varios senadores que responden a gobernadores provinciales, como los misioneros, la tucumana Beatriz Ávila, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la neuquina Julieta Corroza, entre otros.

Sin embargo, para alcanzar los dos tercios necesarios (48 votos si están los 72 senadores) las ausencias también jugarán un papel clave. En este sentido, la Unión Cívica Radical (UCR), con sus 10 senadores, se perfila como un bloque determinante. Fuentes indican que al menos la mitad de ellos se inclina por apoyar la moción de censura, aunque el bloque aún no tiene una posición unificada y podría reunirse antes de la reunión de Labor Parlamentaria para definir su postura.

Hasta ahora, la UCR no ha mostrado respaldo explícito a la remoción de Adorni, pero sí le han reclamado "explicaciones inmediatas". Por su parte, el PRO, con tres senadores liderados por Martín Goerling, adhiere al reclamo partidario impulsado por Mauricio Macri, que exige que el presidente Javier Milei le pida la renuncia a Adorni o que este la entregue voluntariamente.

Algunas voces radicales y peronistas han advertido que, si Milei no actúa, el Congreso intervendrá y no descartan colaborar con el avance de la moción. La senadora Royón, por ejemplo, ha declarado que "si la Justicia avanza y lo imputa y lo procesa, Adorni tiene que dar un paso al costado" y "si no lo hace el Presidente, va a intervenir el Congreso".

La estrategia del peronismo incluye, incluso, presentar la moción sobre tablas sin importar cuántos votos haya asegurado, buscando forzar el debate y exponer las divisiones. El descrédito social que ha generado el escándalo de Adorni es tan profundo que ningún espacio aliado del Gobierno quiere verse asociado a él, lo que complica aún más la posición del oficialismo.

En paralelo, el Gobierno también necesita aprobar su proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye reformas a desalojos, venta de tierra a extranjeros y otras cuestiones, pero ese objetivo también está en entredicho por la falta de votos favorables y por la presión que genera la moción contra Adorni. Para la jefa de la bancada libertaria, la situación de Adorni es "más que un error" y una "omisión ética", y los senadores oficialistas también han deslizado que su permanencia es insostenible.

Por ello, lo que ocurra en la sesión del jueves no solo definirá la suerte del jefe de Gabinete, sino también la capacidad del Gobierno para avanzar con su agenda, en un contexto donde las alianzas son frágiles y los bloques dialoguistas pueden inclinarse hacia la oposición. La labor parlamentaria del miércoles a las 18:00 será decisiva para determinar si hay sesión y cuánto apoyo tiene la moción, en una pulseada donde cada voto cuenta y las ausencias pueden ser tan determinantes como las presencias





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