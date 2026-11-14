Alquileres en CABA: Récord de 18.500 ofertas y vacancia en aumento

La oferta de alquileres en CABA alcanzó 18.500 unidades, un récord de ocho años. La alta competencia reduce la rentabilidad y aumenta la vacancia inmobiliaria.

El mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en los últimos tiempos una situación sin precedentes en más de una década. La cantidad de propiedades disponibles para alquilarse alcanzó la cifra histórica de 18.500 unidades, un volumen que no se observaba desde aproximadamente el año 2017. Este incremento masivo en el stock de viviendas ha transformado significativamente las dinámicas de negociación entre propietarios e inquilinos, generando un escenario de mayor competitividad que obliga a revisar las expectativas de retorno económico para los inversores.

Competencia entre propietarios e inquilinos

La abundancia de unidades en el mercado modificó drásticamente el equilibrio de poder tradicional en los contratos de alquiler. Mientras que los posibles inquilinos cuentan con una diversidad mucho más amplia de opciones para elegir su nuevo hogar, los dueños de las propiedades enfrentan una presión creciente para asegurar la ocupación de sus activos. Este fenómeno obliga a los propietarios a ajustar sus estrategias comerciales y a ser más flexibles en las condiciones iniciales para evitar que sus departamentos permanezcan desocupados durante periodos prolongados.

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El director comercial regional de Grupo QuintoAndar para Hispanoamérica, Balayan, explicó que la gran cantidad de ofertas es significativa frente a una demanda que se mantiene estable o incluso se ha acotado ligeramente. Para los segmentos de altos ingresos, la alternativa de obtener un crédito hipotecario para comprar también compite directamente con la renta tradicional, reduciendo aún más el interés por alquilar en ciertas zonas. La sensación general en el sector es que hay mucha más oferta que demandantes reales, lo que presiona a la baja los valores.

Segmentos más competitivos del mercado

Dentro de este panorama general, los departamentos de dos ambientes representan el segmento con la mayor competencia y saturación de oferta. Aunque también existe una disponibilidad importante de monoambientes, los dos ambientes concentran una atención especial del mercado. Según datos recopilados por la plataforma Grupo QuintoAndar, los departamentos de tres ambientes son los que concentran el 29% de las búsquedas en la plataforma, superando a los de dos ambientes, que registran un 23% de interés, y a los de cuatro ambientes, con un 19%.

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El interés por las viviendas más amplias responde a distintas necesidades actuales de la población. Familias pequeñas, parejas jóvenes que requieren un segundo dormitorio o personas que necesitan un espacio adicional para trabajar desde casa, han convertido ese segundo ambiente en un lugar funcional para instalar oficinas. A esto se suma el interés de estudiantes y profesionales que buscan compartir vivienda para distribuir los costos mensuales, aunque el presupuesto disponible sigue siendo una limitante clave.

Impacto en la rentabilidad y precios

La mayor velocidad de rotación de propiedades ha disminuido, lo que afecta directamente la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias. Balayan advirtió que comienza a observarse una menor rotación y mayores períodos de vacancia, obligando a los propietarios a revisar los valores iniciales de sus contratos. El mercado debería ajustarse naturalmente, ya que la disminución en la velocidad para conseguir inquilinos impacta negativamente en los rendimientos esperados por quienes ingresaron al mercado con la intención de comprar departamentos para alquilarlos.

Sin embargo, la abundancia de oferta no garantiza automáticamente un acceso sencillo a la vivienda para toda la población. Los valores de los contratos y los gastos mensuales, especialmente las expensas, representan una barrera significativa para muchos inquilinos. En los barrios más demandados del corredor norte, como Caballito y Villa Devoto, los alquileres de tres ambientes superan los u$s1.300. En zonas exclusivas como Puerto Madero, la oferta está dolarizada y los alquileres de esta tipología también superan esa cifra mensual.

Proyecciones y perspectivas futuras

Los datos estadísticos revelan que los alquileres aumentaron en octubre por debajo de la inflación general del país. El alquiler medio de un departamento de dos ambientes en la ciudad se ubica en $909.058 por mes, mostrando una subida contenida en comparación con los índices inflacionarios previos. En 2026, el alquiler acumula una suba del 22%, por debajo de la inflación que se estima en el 26% para ese periodo.

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En los últimos 12 meses, el precio medio en CABA subió un 27.2%, frente al 28.7% registrado en septiembre, manteniendo una desaceleración en su incremento interanual. Esta tendencia sugiere que el mercado está encontrando un punto de equilibrio más sostenible, aunque la brecha entre la oferta disponible y el poder adquisitivo real sigue siendo un desafío estructural. La Ley de Alquileres de 2020 fue el primer impulso para recuperar la oferta, pero el crecimiento reciente también responde al atractivo que presentan los precios de los departamentos usados para quienes buscan invertir.

Análisis desde metros cuadrados disponibles

El coordinador del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos, CEM, propuso analizar el fenómeno más allá del número total de publicaciones. Para el especialista, resulta importante medir la oferta en metros cuadrados, porque el crecimiento de las publicaciones se concentra principalmente en unidades pequeñas. Existe una diferencia importante entre la disponibilidad de monoambientes y dos ambientes y la de departamentos de tres y cuatro ambientes.

La composición de la oferta no necesariamente representa una mejora en las condiciones habitacionales para quienes necesitan espacios más grandes. La cantidad de publicaciones no garantiza que haya viviendas adecuadas para todas las necesidades familiares. El crecimiento de las publicaciones se concentra en tipos de unidades que no siempre satisfacen la demanda de familias o profesionales que requieren mayor superficie, lo que hace que la sensación de escasez de viviendas amplias persista a pesar del récord de disponibilidad general.