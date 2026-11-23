Un informe revela que la tasa de propietarios bajó al 68% en 2026. La falta de crédito y el ahorro insuficiente impulsan el alquiler incluso en estratos de altos ingresos.

La dinámica del mercado inmobiliario argentino ha sufrido un cambio estructural profundo durante la última década. El porcentaje de hogares propietarios cayó del 71% al 68% entre 2016 y 2026. Paralelamente, la proporción de inquilinos aumentó del 18% al 21%. Esta transferencia de tres puntos porcentuales representa casi 600 mil hogares inquilinos adicionales en el país.

El fin de la propiedad para las clases medias

Este fenómeno no se limita exclusivamente a los sectores de menores recursos. En los deciles más bajos la proporción de inquilinos se mantuvo prácticamente estable. Por el contrario, los mayores aumentos se registraron en los estratos medios y altos.

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La expansión del alquiler entre estos últimos muestra que contar con ingresos relativamente elevados ya no asegura el paso hacia la vivienda propia. Aunque parte del incremento responde a la formación de nuevos hogares, también refleja las dificultades crónicas para acceder a la propiedad.

Barreras financieras y tipo de cambio

La distancia entre los ingresos laborales y el precio de las viviendas ayuda a explicar esta tendencia. Mientras las propiedades se cotizan habitualmente en dólares, los salarios se perciben mayoritariamente en pesos.

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La pérdida de poder adquisitivo y las sucesivas devaluaciones dificultaron la acumulación de ahorro, incluso entre los hogares de mayores ingresos. A eso se suma un mercado de crédito hipotecario de alcance limitado y una elevada informalidad laboral.

Las exigencias para acceder al financiamiento dificultan la compra de una vivienda, especialmente entre quienes trabajan en la informalidad o tienen dificultades para acreditar sus ingresos. Tener capacidad para pagar una cuota no equivale, necesariamente, a reunir las condiciones para obtener un préstamo.

El peso del esfuerzo inicial

El empleo registrado y la estabilidad de los ingresos, por sí solos, tampoco garantizan el acceso a la propiedad. Sin crédito hipotecario, comprar exige reunir el valor total de la vivienda. Incluso con financiamiento, se necesita un ahorro previo para afrontar el anticipo.

Este requisito suele representar entre el 25% y el 30% del valor del inmueble. Para muchos hogares, el obstáculo no necesariamente está en afrontar la cuota mensual, sino en reunir ese monto antes de solicitar un préstamo.

La dimensión territorial del problema es significativa, ya que el tiempo requerido para reunir el capital inicial puede ser casi el doble según el lugar de residencia. El esfuerzo de ahorro necesario para cubrir ese anticipo varía considerablemente.

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Cambios demográficos en el inquilinato

La postergación de la compra se observa con especial claridad entre los hogares encabezados por personas de 30 a 49 años. Este grupo pasó de representar el 49% de los hogares inquilinos en 2016 al 57% en 2026.

Este segmento explica cerca del 77% del aumento registrado durante el período. Entre los hogares encabezados por personas de 40 a 49 años, la tasa pasó del 17,5% al 23,9%. Entre los de 30 a 39 años subió del 31,8% al 35,7%.

En cambio, los menores de 30 años perdieron participación dentro del universo de inquilinos y pasaron del 25% al 19%. La evidencia sugiere que el alquiler se prolonga más allá de los primeros años de vida adulta.

Patrimonio familiar y futuro del crédito

Ya no se trata sólo de jóvenes que demoran su emancipación, sino también de personas que llegan a los 40 años sin haber accedido a una vivienda propia. En este contexto, la posibilidad de comprar depende cada vez más del patrimonio familiar.

Esto incluye herencias o la ayuda económica de los padres. Los recursos acumulados por generaciones anteriores adquieren un peso creciente frente a los ingresos del trabajo. Revertir esta tendencia requiere reconstruir el financiamiento hipotecario.