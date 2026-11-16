Córdoba: Alcanza 35,5% del salario el costo de un alquiler. Rentabilidad inmobiliaria frena en 5,2%. Análisis del CPI Córdoba y proyecciones para 2026.

El mercado inmobiliario de Córdoba presenta una disonancia significativa entre la carga financiera para los inquilinos y el rendimiento real para los propietarios de bienes raíces. De acuerdo con un estudio detallado, el acceso a una vivienda locada exige destinar más de un tercio de los ingresos promedio, mientras que la ganancia anualizada para los inversores se mantiene en un rango estable del 5,2 por ciento.

Datos reveladores del Centro de Estadísticas Inmobiliarias

Un informe técnico elaborado por el Centro de Estadísticas Inmobiliarias (CEI), dependiente del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), expone las dos caras de este mercado local con cifras precisas y sin margen a la ambigüedad. La investigación destaca que, en la ciudad de Córdoba, los valores del alquiler han alcanzado niveles que apenas pueden ser cubiertos con el salario promedio de un trabajador formal, generando una tensión inmediata en el presupuesto familiar.

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Los datos específicos señalan que acceder a un departamento de un dormitorio en esta capital provincial requiere reservar más de un tercio del sueldo promedio. Aunque esta cifra representa un obstáculo considerable para muchas familias que no cuentan con los recursos para adquirir su propia vivienda y ven en el alquiler la única alternativa viable, la perspectiva del propietario ofrece un panorama diferente en términos de retorno financiero.

Comparativa Nueva Córdoba y evolución histórica del IPC

El análisis desglosa la situación por sectores y establece comparativas temporales clave. Según el informe, para un departamento de un dormitorio ubicado específicamente en el barrio Nueva Córdoba, el costo de un contrato de alquiler nuevo representó en agosto de 2026 el 35,5 por ciento del salario promedio tomado como referencia estadística. Esta proporción ilustra la severidad de la carga mensual para los inquilinos en una de las zonas de mayor demanda.

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El estudio incorpora una perspectiva histórica detallada sobre la relación entre los precios de los alquileres y el poder adquisitivo. El indicador que compara el componente de alquileres del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el Relativo de Precios de las Terminales Eléctricas (RIPTA) alcanzó en agosto de 2026 un valor de 129,6, tomando como base 100 a diciembre de 2016. Este registro muestra una recuperación sustancial respecto al mínimo histórico de 57,9 que se registró en abril de 2024, evidenciando la volatilidad del sector.

Rentabilidad financiera y ajustes trimestrales ICL

Desde la óptica del inversor, la rentabilidad se posiciona en torno al 5,2 por ciento anualizado. Este indicador muestra una tendencia a la estabilización en comparación con los picos más altos registrados anteriormente en el ciclo. Durante el mes de febrero de 2026, la renta en contratos nuevos llegó a un máximo del 6,4 por ciento, mientras que en contratos vigentes alcanzó el 5 por ciento en septiembre del mismo año, marcando una fluctuación que el mercado ha logrado contener.

Las condiciones del mercado para fines de año reflejan cifras concretas sobre los precios medians. Las operaciones iniciadas en enero de 2025 y ajustadas trimestralmente por el Índice para Contratos de Locación (ICL) mostraron en la fecha de corte del 2 de noviembre una mediana en el Centro y en el primer anillo de la ciudad de 550.000 pesos. Es fundamental notar que estas cifras y porcentajes anteriores no incluyen los gastos comunes ni las expensas adicionales que suelen generar los departamentos.

Declaraciones del presidente Lucas Péndola y contexto macroeconómico

Lucas Péndola, presidente del CPI Córdoba, enfatizó la importancia crítica de analizar ambas variables, la del inquilino y la del propietario, de manera simultánea para comprender la realidad económica. Péndola señaló que existe una discusión necesaria que debe basarse en datos concretos y sin simplificaciones excesivas, destacando que para una persona que alquila, acceder a un departamento puede representar más de un tercio de su salario total.

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Por otro lado, remarcó que para quien decide invertir sus ahorros en una propiedad, la renta anualizada ronda el 5,2 por ciento, lo que constituye dos realidades distintas de una misma actividad económica que deben entenderse y analizarse con rigor profesional. El titular de la entidad profesional subrayó que el análisis debe trascender la coyuntura inmediata de los precios y preguntarse cuánto puede pagar realmente una familia y cuánto rinde una propiedad para su dueño.

El informe también contrasta la situación argentina con estándares globales, noting que el porcentaje de rentabilidad en Córdoba, fijado en el 5,2 por ciento en octubre de 2026 para nuevos contratos y bajo simulación ICL, está en línea con los promedios internacionales. Sin embargo, la Argentina enfrenta condiciones macroeconómicas únicas, donde una suba de los precios minoristas a un ritmo del 2 por ciento mensual, aunque inferior a años anteriores, sigue siendo considerada alta para el resto del mundo.

Este contexto inflacionario de magnitud considerable altera drásticamente la percepción de rentabilidad de la inversión inmobiliaria. Desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba, se concluye que es necesario dejar atrás las discusiones basadas únicamente en percepciones subjetivas, abogando por estadísticas continuas, análisis profundos y una mirada profesional que permita entender qué está pasando realmente en el sector y garantizar un mercado sostenible.