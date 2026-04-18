Alpine: Sorpresa o Estrategia Inteligente según un Rival Directo

Un jefe de equipo rival elogia la estrategia de Alpine, señalando que su buen comienzo de temporada en la Fórmula 1 no es una sorpresa total, sino el resultado de una planificación anticipada y el uso de la unidad de potencia de Mercedes.

Tras un 2025 decepcionante, Alpine ha experimentado un comienzo de temporada espectacular en la Fórmula 1 , emergiendo como una de las grandes revelaciones. En este contexto, un rival directo ha expresado su opinión sobre la situación, reconociendo el mérito de la escudería francesa.

Las sólidas actuaciones en las tres primeras carreras del campeonato, donde Alpine sumó puntos en cada una, han catapultado al equipo a la quinta posición en el Campeonato de Constructores, superando a escuderías como Red Bull y Racing Bulls. Alan Permane, jefe de equipo de la segunda escudería de los toros, fue enfático al compartir su perspectiva sobre el equipo de Franco Colapinto. En declaraciones a Motorsport, Permane afirmó: Sinceramente, no creo que Alpine sea una sorpresa. Sabíamos que iban a utilizar la unidad de potencia de Mercedes, por lo que intuíamos que rendirían bastante bien con esa configuración. Continuó explicando su razonamiento: El año pasado no desarrollaron su coche en absoluto. Aceptaron que iban a quedar últimos el año pasado. Por ello, dedicaron todo su tiempo disponible al coche de 2026. Así que, obviamente, han hecho un trabajo muy decente y son muy rápidos. Lo vimos cuando Pierre Gasly aguantó a Max (Verstappen) durante prácticamente toda la carrera de Suzuka, lo que demuestra que su coche es sin duda rápido. Paralelamente, Permane realizó una autocrítica sobre el rendimiento de Racing Bulls en el inicio del presente año y elogió la estrategia de Alpine de concentrarse de manera anticipada en el desarrollo del monoplaza para esta temporada. Manifestó: Estamos pagando un poco el precio por nuestro rendimiento frente a los rivales contra los que competimos. Por lo tanto, sin duda, en el caso de Alpine, que abandonó la temporada pasada, no me sorprende verlos donde están. Nosotros desarrollamos nuestro coche a finales de año, así que esperábamos empezar un poco a la zaga. De esta manera, Alpine se ha consolidado como una seria contendiente para asegurar el quinto puesto, detrás de las escuderías punteras, cumpliendo así el objetivo fijado por Flavio Briatore para Colapinto y Gasly





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