Alpine negocia con Gucci para un acuerdo histórico en la Fórmula 1

La escudería Alpine estaría en conversaciones avanzadas con la marca de lujo Gucci para convertirse en su title partner a partir de 2026, reemplazando el actual patrocinador rosa. El acuerdo podría alcanzar los 30 millones de euros por temporada.

La escudería francesa Alpine , actualmente compitiendo en la Fórmula 1 , estaría evaluando un cambio histórico en su estructura comercial. Según informaciones que circularon en medios especializados europeos durante las últimas horas, el equipo mantendría conversaciones avanzadas con la reconocida firma italiana de lujo Gucci para convertirlo en su nuevo title partner exclusivo.

De concretarse, sería la primera vez que una marca de indumentaria de ultra lujo asume ese rol en la máxima categoría del automovilismo. La noticia generó una enorme repercusión entre los fanáticos, ya que implicaría un cambio radical en la identidad visual del equipo, eliminando el icónico color rosa que caracterizó a los monoplazas en las temporadas recientes, aportado por el actual patrocinador principal. Se estima que el cambio podría concretarse a fines de 2026, cuando finalice el acuerdo vigente.

Las cifras que rodean la posible operación son impactantes. De acuerdo con distintas versiones surgidas en Europa, el acuerdo tendría una validez de tres años y un monto cercano a los 30 millones de euros por temporada, lo que convertiría a Gucci en uno de los patrocinadores más fuertes de toda la grilla de la Fórmula 1.

La marca italiana, propiedad del grupo Kering, vería en la F1 una plataforma ideal para expandir su presencia en el mercado estadounidense, aprovechando el crecimiento explosivo que ha tenido la categoría en Norteamérica en los últimos años. Además del impacto económico, el movimiento implicaría un cambio significativo en la estética de los autos, que pasarían del rosa a una paleta de colores y estilos vinculados al universo del lujo y la moda.

Muchos fanáticos ya comenzaron a imaginar nuevos diseños, y el rumor ha instalado debates sobre cómo se vería el Alpine con el logo de Gucci en lugar del actual patrocinador. Detrás de las negociaciones se encontrarían figuras clave como el Director General de Kering, quien también fue CEO de Renault, y Flavio Briatore, asesor del equipo Alpine y exdirector de la escudería Renault en su época dorada.

Esta relación aparece como un factor importante que podría facilitar un entendimiento entre las compañías. Por ahora, desde Enstone, la sede del equipo, optaron por mantener la cautela y evitar confirmaciones oficiales.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la escudería tampoco negó las versiones. En un comunicado, Alpine señaló: Alpine Formula One Team busca constantemente nuevas oportunidades de asociación y está en contacto con una amplia gama de marcas y empresas como socios potenciales.

Sin embargo, las conversaciones siempre se mantienen confidenciales y solo se divulgan cuando todas las partes las confirman y acuerdan. Mientras tanto, el equipo continúa enfocado en la competencia y en su desarrollo deportivo junto a pilotos como Pierre Gasly y Esteban Ocon, y con el argentino Franco Colapinto como una de las apuestas más fuertes para el futuro.

Aunque todavía no existe ningún anuncio oficial, el rumor ya instaló una pregunta inevitable dentro del paddock: ¿la Fórmula 1 está a punto de sumar una de las alianzas comerciales más impactantes de su historia reciente





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