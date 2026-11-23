La escudería Alpine busca el quinto lugar en la tabla de constructores tras su actuación en Las Vegas, una posición clave para asegurar ingresos millonarios antes del GP de Qatar.

La escudería Alpine ha despertado con nuevas esperanzas de conquistar el quinto puesto en el campeonato de constructores de la Fórmula 1, una posición que garantiza importantes incentivos económicos. Este impulso llega inmediatamente después de la penúltima fecha de la temporada 2024, disputada en Las Vegas, donde el tándem formado por el piloto argentino Federico Colapinto y el francés Pierre Gasly ofreció un rendimiento superior a las expectativas previas. La actuación en las calles de Las Vegas ha reducido la brecha con su rival directo, Racing Bulls, manteniendo viva la disputa por los millones de dólares asociados a esa posición en la tabla general.

Resultados en Las Vegas y Brecha con Racing Bulls

Federico Colapinto cruzó la meta en la sexta posición, mientras que Pierre Gasly finalizó en el quinto lugar, sumando un total de 18 puntos para la escudería anglofrancesa. Esta actuación conjunta fue decisiva para acortar la distancia con Racing Bulls, que no logró sumar puntos por tercera ocasión en toda la temporada. El equipo secundario de Red Bull vio cómo el neozelandés Liam Lawson largaba desde los boxes y terminaba decimocuarto, y Arvid Lindblad abandonó antes de la mitad de la carrera, dejando a Alpine en una posición competitiva.

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Antes de este fin de semana en las Vegas, Alpine acumulaba apenas siete unidades en los últimos siete Grandes Premios, con un séptimo puesto de Colapinto en España y un décimo lugar de Gasly en Austin. La distancia con Racing Bulls era de 27 puntos, situando a Alpine en 87 unidades frente a las 114 de su rival. Sin embargo, el esfuerzo en Las Vegas ha permitido que la brecha se mantenga en ese margen crítico, evitando que el equipo se aleje definitivamente de la disputa por el quinto escalón.

Impacto Económico y Presión en Lusail

La lucha por el quinto puesto es crucial porque el campeonato de constructores distribuye sumas millonarias según la clasificación final. Aunque la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no reveló los montos específicos para la temporada 2024, la edición anterior sirvió como referencia clara: el premio por el quinto lugar fue de 104 millones de dólares, mientras que el sexto puesto otorgó 95 millones. Para Alpine, una caída al sexto lugarrepresentaría una pérdida significativa de ingresos que afectaría su proyecto a futuro.

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La próxima parada de la máxima categoría del automovilismo es el Gran Premio de Qatar, que se celebrará este fin de semana en el circuito de Lusail. La clasificación está programada para el sábado a las 15:00 horas, y la carrera principal se disputará el domingo a las 13:00 horas. Para Alpine, este fin de semana representa un momento de máxima presión sin margen para el error. Cualquier fallo en la estrategia o en el rendimiento de los monoplazas alejará a la escudería de las posibilidades reales de superar a Racing Bulls en la tabla.

Historial en Qatar y Contexto del Campeonato

El circuito de Lusail, que debutó en el calendario de Fórmula 1 en 2021, ha mostrado un historial de rendimientos decrecientes para Alpine. En la primera edición, Fernando Alonso finalizó tercero y Esteban Ocon quinto. En 2023, Ocon llegó séptimo y Gasly fue décimo segundo. Durante la temporada 2024, el equipo no sumó puntos en la carrera sprint, aunque Gasly logró un quinto lugar el domingo, mientras que Ocon abandonó. En la edición pasada, ningún piloto de Alpine sumó puntos, con Colapinto decimocuarto y el francés decimosexto cuando aún competía para Williams.

Además de la batalla por el quinto puesto, el campeonato de constructores registra otras luchas intensas. Red Bull lidera con 440 puntos, seguida muy de cerca por McLaren con 431 puntos, disputando el tercer lugar. Más abajo, Haas (31 puntos) y Audi (28 puntos) compiten por el séptimo puesto. En la tabla individual, Max Verstappen aún no asegura el subcampeonato con 304 puntos, persiguiéndole Lewis Hamilton (267), George Russell y Lando Norris (264), y Charles Leclerc (250). Federico Colapinto se ubica duodécimo con 35 unidades, por detrás de Lindblad y Gasly.

El cierre de la temporada 2024 está fijado para el domingo 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos, comenzando a las 10:00 de la mañana. Alpine deberá demostrar consistencia total en Qatar para mantener sus sueños de financiación competitiva vivos, sabiendo que el margen de maniobra es prácticamente nulo frente a un rival directo que no sumó puntos recientemente.