Alpine F1: Crisis de rendimiento de Colapinto y Gaspy tras mala racha

La escudería francesa Alpine sufre una crisis deportiva con Franco Colapinto y Pierre Gasly sin puntos en seis carreras. Flavio Briatore alerta sobre la decepción del equipo.

La escudería francesa Alpine se encuentra inmersa en una crisis deportiva significativa durante la temporada 2026, caracterizada por una caída abrupta en el rendimiento de sus pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly. Tras un comienzo de campaña que sugería una consolidación firme en la zona media del pelotón, el equipo ha registrado apenas un único punto acumulado en los últimos seis Grandes Premios disputados. Este estancamiento ha generado una preocupación visible entre la dirigencia y los especialistas del automovilismo internacional.

Desafíos técnicos del monoplaza A526

El principal interrogante actual gira en torno a la evolución del chasis A526, cuyo desempeño ha mostrado dificultades crónicas para sostener un ritmo competitivo sostenido a lo largo de las distintas competencias. A lo largo de la temporada, la estructura francesa ha evidenciado incapacidad para transformar oportunidades de carrera en resultados concretos, lo que ha permitido que rivales directos en la zona media den un paso adelante significativo. Esta pérdida de terreno no responde a episodios aislados o decisiones estratégicas aisladas, sino que expone problemas estructurales más profundos para establecer una base sólida de rendimiento que permita competir de igual a igual con el resto de las escuderías del campeonato.

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Perspectivas de Briatore sobre el rendimiento

Flavio Briatore, dirigente italiano de la escudería, ha sido contundente en sus declaraciones recientes, calificando el final de la última competencia como decepcionante debido al bajo rendimiento general exhibido por sus pilotos. El ejecutivo subrayó que el equipo enfrenta una debilidad clara en la maximización del coche en condiciones climáticas de mojado, un factor determinante que impactó negativamente en los resultados obtenidos. Briatore señaló que, aunque el comportamiento del auto fue prometedor con neumáticos blandos al iniciar la transición a seco, la llegada de la lluvia desactivó rápidamente esa ventaja competitiva, dejando claro que existe un margen considerable de trabajo técnico antes de la próxima cita.

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Contexto histórico y expectativas iniciales

El actual escenario contrasta marcadamente con el arranque prometedor de la temporada, cuando ambos pilotos lograron posicionarse en la pelea por la zona media y aportaron 12 puntos valiosos al marcador constructor. Ese fin de semana exitoso incluyó un podio histórico para Pierre Gasly en Mónaco y un sexto lugar destacado para Franco Colapinto en Canadá, resultados que invitaban a pensar en un equipo capaz de pelear de manera regular. Sin embargo, el paso de las carreras reveló una divergencia en la evolución técnica, donde la escudería francesa comenzó a sufrir para encontrar respuestas tanto en clasificación como en carrera, mientras otros conjuntos aprovechaban mejor sus desarrollos para ganar posiciones.

Próximos pasos y urgencia de reacción

La situación actual representa una señal de alerta crítica que exige una reacción inmediata de la dirigencia para evitar que el cierre de la temporada 2026 confirme una tendencia negativa irreversible. La recuperación del nivel mostrado en la primera mitad del campeonato se presenta como una necesidad imperiosa que va más allá de la búsqueda de un resultado aislado o milagroso. La evolución técnica del A526, la optimización de la puesta a punto y la ejecución estratégica se perfilan como los aspectos determinantes para intentar cambiar el rumbo de la campaña antes de que sea demasiado tarde para recuperar la competitividad perdida.