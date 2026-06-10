Alpine confirma mejoras para el GP de Barcelona de la Fórmula 1

La escudería francesa Alpine busca mejorar su rendimiento en la Fórmula 1 con varias mejoras en sus monoplazas para el Gran Premio de Barcelona.

La escudería francesa Alpine ha confirmado que realizará varias mejoras en sus monoplazas para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 . El objetivo principal es mejorar la parte frontal de los autos para optimizar el rendimiento en curvas rápidas.

Para lograr esto, Alpine modificará la configuración del alerón delantero y la suspensión de esa zona. Estas modificaciones están destinadas a levantar el rendimiento de los monoplazas en comparación con la carrera de Mónaco. En el GP de Mónaco, Perre Gasly finalizó séptimo, mientras que Franco Colapinto tuvo un desempeño notable, pero no pudo superar a Checo Pérez. La gira europea de la Fórmula 1 continúa, y la escudería francesa busca mejorar su posición en el campeonato de constructores.

Con el objetivo de acortar distancias con los líderes, Alpine realizará ajustes en el sistema de refrigeración del monoplaza y la gestión térmica de la unidad de potencia. Este fin de semana, la máxima categoría del automovilismo visitará Montmeló, y la escudería francesa espera aprovechar estas mejoras para subir posiciones en el campeonato





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