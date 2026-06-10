La escudería francesa se prepara para la actividad de este fin de semana con el objetivo de volver a sumar puntos. El piloto argentino buscará volver a puntuar después de tener una carrera desafiante en Mónaco.

Alpine cederá a uno de sus pilotos de reserva a otro equipo durante el Gran Premio de Barcelona en la F1 La escudería francesa se prepara para la actividad de este fin de semana con el objetivo de volver a sumar puntos.

La contundente decisión de Alpine con uno de sus pilotos de reserva para el Gran Premio de Barcelona de la F1. El piloto argentino viene de tener una carrera desafiante en Mónaco y buscará volver a puntuar.

En este sentido, en las últimas horas, Alpine dio a conocer una noticia importante sobre la logística del equipo y que apunta a la organización de este GP Alpine prestará a Paul Aron al equipo Audi para que dispute la primera práctica libre de este viernes. Esto es un requisito reglamentario para todas las escuderías que exige que cada piloto ceda su asiento dos veces por temporada para permitir que un piloto joven participe en los entrenamientos libres.

Paul Aron realizará la primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona con Audi. De esta manera, el piloto de Estonia sumará mayor experiencia en la categoría y Colapinto no tendrá que ceder su asiento en alguno de los ensayos que se desarrollarán este fin de semana. En la previa, Colapinto recordó los buenos resultados que consiguió allí a lo largo de su carrera y confió en que esas experiencias puedan ayudarlo a conseguir un resultado positivo.

Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías. Voy a utilizar esas buenas experiencias para intentar sacar el máximo rendimiento en cada sesión





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