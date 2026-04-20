Alpha 54 Racing: La apuesta argentina que busca llevar a Thiago Palotini y Federico Díaz Quaglia hacia la Fórmula 1

El equipo Alpha 54 Racing presentó a sus pilotos y estructura técnica para competir en la temporada 2026 de la Fórmula 4 italiana, con el firme objetivo de profesionalizar el camino de los jóvenes talentos argentinos hacia la máxima categoría del automovilismo mundial.

El automovilismo argentino vive una jornada histórica con la presentación oficial de Alpha 54 Racing , una estructura de capitales nacionales que desembarcará en la exigente Fórmula 4 italiana para la temporada 2026. Este proyecto, que cuenta con el respaldo institucional del Automóvil Club Argentino, YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, busca trazar una hoja de ruta sólida para los talentos emergentes del país, acercándolos al sueño de llegar a la máxima categoría, la Fórmula 1 .

La presentación, realizada en la sede del ACA, marca el inicio de una nueva era donde el talento criollo busca consolidarse en los circuitos más competitivos del Viejo Continente, enfrentándose a los mejores prospectos del automovilismo global. Los pilotos seleccionados para esta aventura continental son Thiago Palotini, oriundo de Necochea, y Federico Díaz Quaglia, proveniente de Monte Buey. Palotini, con solo 15 años, llega tras una trayectoria brillante en el mundo del karting, habiendo obtenido múltiples coronas en campeonatos de la talla de IAME y Rotax Argentina, además de una destacada performance en el Sudamericano. Aunque este será su debut oficial a bordo de un monoplaza, su capacidad de adaptación es vista como uno de sus mayores activos. Por otro lado, Díaz Quaglia, quien pronto cumplirá 18 años, cuenta con una base técnica más consolidada, habiendo participado en la Fórmula Renault Plus y la Fórmula Nacional, además de haber acumulado kilómetros de experiencia en la competitiva Fórmula 4 brasileña, lo que le otorga una ventaja táctica importante para el inicio del calendario europeo. El factor humano del equipo es otro de los pilares que sostiene este ambicioso plan. La escudería cuenta con la incorporación estratégica de mecánicos de origen cordobés que poseen una trayectoria comprobada en la escudería Racing Bulls de la Fórmula 1, aportando un estándar de trabajo de élite. La F4 italiana no es un escenario cualquiera, ya que es reconocida internacionalmente como la antesala más rigurosa para los pilotos que buscan llegar a la F1. Por esta misma competencia han pasado nombres que hoy brillan en la categoría reina, como Lando Norris, Oliver Bearman y el ascendente Andrea Kimi Antonelli. El objetivo de Alpha 54 Racing será completar siete fechas fundamentales, poniendo a prueba tanto la capacidad conductiva de los pilotos argentinos como la infraestructura técnica del equipo bajo una mirada profesional y globalizada que promete elevar el prestigio del automovilismo nacional en el exterior durante los próximos años





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