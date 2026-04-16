Alpha 54 Racing: El Sueño Europeo de Pilotos Argentinos con Apoyo Oficial

El Automóvil Club Argentino, YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respaldan a Alpha 54 Racing, equipo de ex-mecánicos de F1, para impulsar a jóvenes pilotos argentinos hacia la F4 italiana y el automovilismo europeo. Se confirma la participación de Mateo Palotini y Lorenzo Díaz Quaglia.

El Automóvil Club Argentino ( ACA ), YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires han oficializado su respaldo al proyecto Alpha 54 Racing , una ambiciosa iniciativa liderada por dos experimentados ex-mecánicos de Fórmula 1 . El objetivo primordial de este equipo es allanar el camino para jóvenes talentos argentinos, abriéndoles las puertas a la competitiva F4 italiana y, potencialmente, a categorías superiores en Europa, tanto en el rol de pilotos como en el de personal técnico.

Esta alianza estratégica surge tras la frustrada intención de establecer una Fórmula 4 en Argentina, un proyecto que buscaba servir como trampolín sólido hacia categorías como la Fórmula 3. La decisión de abandonar la F4 local, según explicaron fuentes del ACA, se debió principalmente a motivos económicos. Si bien se había alcanzado un acuerdo preliminar con una entidad bancaria nacional para financiar la adquisición de los monoplazas Tatuus, con un costo unitario cercano a los 130 mil euros, la viabilidad financiera se tornó insostenible. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) homologa estos vehículos, pero el costo de los repuestos, como una parrilla de suspensión que asciende a aproximadamente 8 mil euros, o una trompa de reemplazo que supera los 15 mil euros, resultó ser una barrera significativa. La estructura de costos para mantener una F4 en Argentina, incluso con la atractiva posibilidad de compartir fines de semana con la Fórmula 1, se proyectó como un desafío económico demasiado grande. Por el contrario, se determinó que el presupuesto que se había destinado a la fallida F4 argentina podría ser redirigido para permitir que un piloto argentino compitiera directamente en Europa, una oportunidad de oro para el desarrollo de su carrera. La creación de Alpha 54 Racing representa el retorno del ACA a la escena de las categorías europeas como patrocinador después de más de cinco décadas. La última vez que el ACA brindó su apoyo a un equipo en Europa fue durante la década de 1970, cuando respaldó la formación de pilotos de la talla de Carlos Reutemann en la Fórmula 2, luciendo una decoración similar a la utilizada en esa época. Los fundadores de Alpha 54 Racing, tras años de dedicación en el equipo Racing Bulls de la Fórmula 1, decidieron emprender este nuevo camino, buscando independencia y la posibilidad de cultivar talento nacional. La Comisión Deportiva Automovilística del ACA, presidida por Eduardo Baca, ha sido fundamental en la concreción de este acuerdo. El equipo Alpha 54 Racing ya cuenta con dos unidades listas para competir en la temporada 2026 de la F4 italiana. La presentación oficial del equipo tuvo lugar en un evento en las instalaciones del ACA, donde también se reveló el apoyo de YPF a pilotos argentinos como Franco Colapinto y Nicolás Varrone en sus respectivas categorías de Fórmula 1 y Fórmula 2. En cuanto a los pilotos confirmados para Alpha 54 Racing, se destacan dos jóvenes promesas. Mateo Palotini, con tan solo 14 años y oriundo de Necochea, llega avalado por una exitosa carrera en el karting, ostentando títulos en categorías como IAME y Rotax Argentina, así como el Campeonato Sudamericano Rotax y destacadas actuaciones internacionales. Por su parte, Lorenzo Díaz Quaglia, de 18 años y originario de Monte Buey, dio el salto a los monoplazas el año pasado, compitiendo en la Fórmula Renault Plus y la Fórmula Nacional Argentina, además de haber acumulado experiencia en la F4 brasileña. El equipo se encuentra actualmente en la fase final de preparación, con los trabajos de puesta a punto de los monoplazas llevándose a cabo en Faenza, en el corazón del 'Motor Valley' italiano de Emilia-Romaña, tras haber realizado pruebas en pista durante los meses de febrero y marzo





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