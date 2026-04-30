Almohada Inteligente que Vibra para Alertar a Personas Sordas en Caso de Emergencia

Investigadores de la Universidad de Nottingham Trent han desarrollado una funda de almohada inteligente que vibra para alertar a personas sordas o con dificultades auditivas en caso de incendio, robo o llamadas, mejorando su seguridad durante el sueño.

Dormir, un refugio de descanso y renovación, a menudo se convierte en un periodo de vulnerabilidad para las personas sordas o con dificultades auditivas. La dependencia del sonido como principal medio de alerta presenta un desafío significativo, especialmente en situaciones de emergencia como incendios o intrusiones.

Una alarma de incendio que suena en la noche, o un sistema antirrobo que se activa, pueden pasar desapercibidos, dejando a estas personas sin la capacidad de reaccionar a tiempo. Esta problemática, profundamente arraigada en la experiencia de la comunidad sorda, ha impulsado a investigadores de la Universidad de Nottingham Trent, en el Reino Unido, a desarrollar una solución innovadora: una funda de almohada inteligente que utiliza la vibración como método de alerta táctil.

El objetivo primordial de este dispositivo es proporcionar una señal de alerta accesible y efectiva, sin depender del sonido, y hacerlo a través de un dispositivo cómodo, ligero y fácilmente integrable en el entorno del descanso. La creación de esta funda de almohada inteligente no es simplemente un ejercicio tecnológico, sino una respuesta directa a una necesidad real y apremiante expresada por la comunidad sorda.

Los investigadores han trabajado en estrecha colaboración con miembros de esta comunidad, asegurando que el diseño y la funcionalidad del dispositivo se ajusten a sus necesidades específicas y preferencias. Esta colaboración ha sido fundamental para evitar la replicación de soluciones anteriores que, aunque bien intencionadas, resultaron ser voluminosas, incómodas y poco prácticas para el uso diario. El sistema se integra discretamente en una almohada estándar, cubriéndola con una funda textil común.

En su interior, se encuentran componentes electrónicos miniaturizados conectados a un teléfono inteligente a través de un microcontrolador. Este teléfono inteligente, a su vez, se conecta de forma inalámbrica a sistemas de alarma doméstica, ya sean de incendio, robo o incluso a llamadas telefónicas entrantes. Cuando se detecta una alerta, la funda de almohada emite patrones de vibración distintivos, permitiendo a la persona identificar el tipo de emergencia.

Esta capacidad de diferenciar entre diferentes tipos de alertas es crucial para una respuesta rápida y efectiva. La investigadora doctoral Malindu Ehelagasthenna, de la Escuela de Arte y Diseño de Nottingham, explica que la idea surgió directamente de las conversaciones con usuarios sordos.

“Nos comentaron que la incomodidad de tener objetos voluminosos debajo de la almohada les impedía dormir bien”, relata la investigadora. “Nuestro objetivo era crear una solución que fuera discreta, cómoda y efectiva”. La clave del éxito radica en la integración de componentes electrónicos extremadamente pequeños en los hilos de la funda, de modo que sean imperceptibles para el usuario durante el sueño, pero capaces de generar vibraciones intensas al activarse una alarma, incluso para aquellos con un sueño profundo.

El diseño de la funda se basa en una innovadora funda textil electrónica, caracterizada por su finura y flexibilidad. Incorpora cuatro pequeños actuadores hápticos, dispositivos que transforman señales eléctricas en sensaciones táctiles, como las vibraciones que se experimentan en un joystick o en un teléfono móvil. Uno de los principales desafíos que enfrentaron los investigadores fue garantizar que la tecnología no interfiriera con la calidad del sueño.

Para lograrlo, los componentes electrónicos fueron cuidadosamente encapsulados e integrados en una estructura similar a un hilo, minimizando cualquier posible molestia. Además, el material de la funda fue sometido a rigurosas pruebas de durabilidad, incluyendo múltiples ciclos de lavado, para asegurar su resistencia y funcionalidad en condiciones reales de uso. El prototipo de la funda de almohada inteligente fue presentado en la prestigiosa conferencia CHI de la Association for Computing Machinery sobre Factores Humanos en Sistemas Informáticos, celebrada en Barcelona.

Actualmente, el equipo de investigación se encuentra trabajando en el desarrollo continuo del dispositivo, buscando un socio industrial que pueda facilitar su producción y comercialización a gran escala. Este avance tecnológico demuestra el potencial de la aplicación de la tecnología en el ámbito de la salud y el bienestar, mostrando que las soluciones más efectivas no siempre requieren dispositivos complejos y costosos.

A veces, una mejora sutil en un objeto cotidiano, como una almohada, puede marcar una diferencia significativa en la seguridad, la accesibilidad y la tranquilidad de las personas





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sordera Alarma Vibración Tecnología Accesibilidad

United States Latest News, United States Headlines